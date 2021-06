App de busca de freelas lança sistema gratuito de qualificação profissional

EduCloseer: a plataforma é gratuita para quem está procurando serviços e tem espaço exclusivo chamado Closeer para Profissionais (foto: Closeer/Diulgação)



Recém-chegado à Região Metropolitana de Belo Horizonte, o aplicativo Closeer – que conecta pessoas em busca de vagas para trabalhos temporários e freelancer às empresas – passou a oferecer, no último fim de semana, um novo ambiente dedicado à qualificação profissional dos usuários.



A plataforma, que já tem mais de 400 clientes e cerca de 30 mil profissionais cadastrados, conta agora com uma série de cursos gratuitos relacionados às diversas funções ofertadas.



A proposta, batizada de EduCloseer, utiliza vídeos didáticos que focam no aprimoramento de questões como comportamento, higiene e postura dos profissionais, além de aspectos mais técnicos que podem partir das próprias empresas contratantes.



Apesar da nova ferramenta, o aplicativo continua sem custos aos usuários. O CEO da Closeer, Walter Vieira, acredita que o diferencial desse método, conhecido como microlearning, é a democratização das oportunidades.



"A pandemia trouxe um cenário de desemprego que pegou de surpresa muitas pessoas que, hoje, lidam com um mercado escasso de oportunidades em suas respectivas áreas. Pensando nos trabalhadores que porventura não têm experiências em serviços bastante ofertados na plataforma, como os de restaurantes, cozinhas industriais e hospitalidade, o EduCloseer já o prepara para determinadas funções".









Para o CEO da Closeer, a nova ferramenta vai abrir mais portas para quem já tem experiência, mas carece de algum conhecimento específico exigido por quem demanda o serviço.



"Cada empresa tem as suas particularidades e nós permitimos que elas contribuam na nossa plataforma, trazendo os requisitos desejáveis para os profissionais que queiram contratar. O EduCloseer vem, de fato, para favorecer o trabalhador e o mercado, onde vamos entregar profissionais mais preparados para os serviços sob demanda", afirma Walter Vieira.



ATENDER DEMANDA DA INDÚSTRIA





Por meio do aplicativo desenvolvido pela startup é possível também atender à demanda da indústria, principalmente nos setores que apresentam turnover alto, como varejo, logística e saúde. Além de Minas Gerais, a Closeer atende colaboradores e empresas parceiras em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.



A plataforma é gratuita para quem está procurando serviços e tem espaço exclusivo chamado Closeer para Profissionais. O aplicativo relaciona a vaga da empresa solicitante com as características do trabalhador. O contato se dá por meio de notificação no app e um SMS e, ao aceitar a vaga, o profissional e a empresa podem entrar em contato diretamente para alinhar o serviço.