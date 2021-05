Aplicativo de delivery oferece mais de 50 vagas na área de operações

São 48 oportunidades para atuar como assistente de operações, e outras oportunidades para supervisor de operações, analista de operações, entre outros, todos na cidade de São Paulo. As inscrições já estão abertas.

O salário é de R$ 1.300 e conta com benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, mentoria profissional, bicicleta e celular da empresa, entre outros.



Para concorrer, é preciso residir em São Paulo, ter ensino médio completo ou cursando, ter entre 18 e 24 anos e disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, incluindo fins de semana.

Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe. Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.Para conferir asbasta acessar a página da empresa na Taqe, aqui : http://vagas.taqe.com.br/to-do?utm_source=Página da empresa - To Do&utm_medium=Página da empresa - To Do&utm_campaign=Imprensa