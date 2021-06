Evento gratuito prepara para 4 mil vagas na área de investimentos

Várias instituições estão com processos seletivos abertos em todo o Brasil para contratação (foto: Anand Kumar/Pixabay)



Oportunidade única para quem está em busca de emprego no mercado financeiro e quer se candidatar a uma das 4 mil vagas para especialistas em investimentos abertas em instituições como Itaú, Santander, Bradesco, Sicoob, Easynvest/Nubank - todas para contratação em 2021.





Eu Me Banco realiza gratuitamente, entre os dias 14 e 21 de junho, o evento on-line "Especialistas em investimentos 4k", com programação voltada para o desenvolvimento dos pré-requisitos exigidos pelo mercado: os pilares certificação CEA, habilidades comerciais, conhecimento técnico e carreira/networking.



As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site oficial do evento: A startup de educaçãorealiza gratuitamente, entre os dias 14 e 21 de junho, o evento on-line "Especialistas em investimentos 4k", com programação voltada para o desenvolvimento dos pré-requisitos exigidos pelo mercado: os pilares certificação CEA, habilidades comerciais, conhecimento técnico e carreira/networking.Asestão abertas e devem ser feitas no site oficial do evento: https://conteudo.eumebanco.com.br/especialistaeminvestimentos4k





De acordo com o CEO do Grupo Eu Me Banco, o economista Fabio Louzada, o intuito da ação é dar mais confiança e conhecimento aos candidatos que irão participar dos processos seletivos.



"As instituições estão investindo na contratação de especialistas para atender à demanda crescente de investidores e estão cada vez mais exigentes quanto ao perfil dos candidatos. Ter formação acadêmica, por si só, não é atrativo. Os contratantes querem talentos que sejam certificados e entendam de approach comercial, que conheçam minúcias sobre produtos financeiros, que saibam montar uma carteira de investimentos e tenham desenvoltura não apenas na entrevista, mas também em conversas triviais sobre economia e finanças".









A startup Eu Me Banco, realizadora do evento, é voltada para certificação e formação de profissionais para o mercado financeiro e conta com mais de 11 mil alunos. Destes, 1 mil foram formados especialistas em investimentos pelo Programa Advisor de Alta Performance (PAAP), que abrirá uma nova turma no final de junho.



Programação

14/06: 4 mil vagas para especialistas de investimentos no segundo semestre de 2021: conheça as instituições que estão por trás dessas vagas.

4 mil vagas para especialistas de investimentos no segundo semestre de 2021: conheça as instituições que estão por trás dessas vagas. 16/06: Qualquer um pode se tornar especialista em investimentos, mesmo saindo do zero.

Qualquer um pode se tornar especialista em investimentos, mesmo saindo do zero. 18/06: Os maiores desafios para conseguir entrevistas na área de investimentos e como estar preparado.

Os maiores desafios para conseguir entrevistas na área de investimentos e como estar preparado. 21/06, às 20h: Live no canal Eu Me Banco Advisor (https://www.youtube.com/channel/UCFoYkIOUdrvKZ8cUBqPIYbw) sobre o tema "Como montar um portfólio de investimentos para entrevistas no Santander, Itaú, Bradesco e XP".



Serviço