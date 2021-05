Unesco abre 15 seleções com vagas em projetos

(foto: Depositphotos) A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu inscrições para 12 novos projetos de áreas de conhecimento distintas.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante envio de currículo padrão para o e-mail ccopi@fnde.gov.br. No assunto, o candidato deverá informar o número do edital e o nome do perfil. Vale ressaltar que só serão aceitos currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





As seleções contarão com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





Os contratos de trabalho terão duração de 9 a 11 meses, com diferentes jornadas de trabalho.





Saiba mais sobre cada processo seletivo abaixo:





Edital 1

Área: consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação nas áreas de ciências humanas ou sociais, preferencialmente em sociologia ou antropologia

Inscrições: até 3 de junho





Edital 2

Área: consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação na área de ciências humanas ou sociais aplicadas

Inscrições: até 3 de junho





Edital 3

Área: consultor em saúde para desenvolver estudos epidemiológicos para o CIEVS

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em saúde com pós-graduação em saúde coletiva ou pública

Inscrições: até 4 de junho





Edital 4

Área: profissional em direito

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em direito

Inscrições: até 4 de junho

Edital 5

Área: consultor do Programa Criança Feliz

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação na área de comunicação, ciências sociais aplicadas, ciências sociais ou humanas

Inscrições: até 1° de junho





Edital 6

Área: consultor na temática da primeira infância, na gestão, planejamento e execução de políticas públicas

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação nas áreas de educação, ciências sociais, serviço social

Inscrições: até 1° de junho





Edital 7

Área: consultor de estudos técnicos sobre o sistema de monitoramento de informações do PCF

Vagas: três

Pré-requisito: na área de Ciências Humanas, Sociais ou Exatas

Inscrições: até 1° de junho





Edital 8

Área: consultor individual

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação nas áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas ou engenharias

Inscrições: até 3 de junho





Edital 9

Área: consultor para colaborar com a elaboração de documentos para implementação do Programa SESI Educação Tecnológica

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em cursos de Ciências Humanas, Ciências Exatas ou Ciências Sociais Aplicadas

Inscrições: até 1° de junho





Edital 10

Área: consultor para elaboração de projeto de restauro para conjunto de fontes históricas do Centro Antigo da Cidade do Salvador

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em arquitetura

Inscrições: até 7 de junho





Edital 11

Área: consultor para prestar assessoria técnica voltada à formação e à capacitação dos profissionais da educação

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em cursos de Ciências Humanas, Ciências Exatas ou Ciências Sociais Aplicadas e pós-graduação lato sensu na área de Educação

Inscrições: até 1° de junho













Edital 12

Área: consultor para dar apoio técnico e logístico em Boa Vista (RR)

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em Ciências Humanas e/ou Sociais e/ou Saúde Coletiva Humanas, Engenharias ou das Ciências Exatas

Inscrições: até 31 de maio





Edital 13

Área: consultor para atuar com revisão e normatização da quarta versão do Referencial Curricular do Novo Ensino Médio

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em Letras

Inscrições: até 31 de maio





Edital 14

Área: consultor na rede pública estadual de educação do Paraná

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em curso de Administração Pública, Pedagogia, Matemática, Filosofia ou Sociologia

Inscrições: até 31 de maio





Edital 15

Área: consultor para atuar com a elaboração de um documento técnico sobre o Diagnóstico de Oferta do Novo Ensino Médio

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em curso de Administração Pública, Pedagogia, Matemática, Filosofia ou Sociologia

Inscrições: até 31 de maio

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer