Falconi abre inscrições para programa de mentoria gratuita

Durante as semanas de mentoria, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos produzidos pela Falconi em parceria com a Ambev (foto: Gerd Altmann por Pixabay )



Em um período que a pandemia faz o faturamento de micro e pequenas empresas despencar, a Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gente e gestão com tecnologia, lança a terceira edição do programa de mentoria em gestão "Falconi Juntos".



A iniciativa, que conta com a mentoria voluntária de profissionais da empresa para micro e pequenos empreendedores de todo o país, abre inscrições a partir desta quarta-feira (12) até a próxima quarta (19), visando colaborar com a resolução e minimização dos problemas vividos pelos pequenos negócios.





Os consultores da Falconi oferecem gratuitamente capacitação e mentoria, ajudando os empresários na identificação de problemas e suas causas, na sugestão de medidas para solucioná-los e no apoio ao desenvolvimento da gestão.



Durante as semanas de mentoria, os participantes também terão acesso a conteúdos exclusivos produzidos pela Falconi em parceria com a Ambev para ajudar ainda mais em suas capacitações. Somados, os dois ciclos anteriores do programa já atenderam 109 empresas e acumulam 2.712 horas de aprendizados e troca de conhecimento.





Todas as empresas que atenderem aos critérios poderão se candidatar às vagas para mentoria gratuita. No entanto, ciente da responsabilidade na construção de uma sociedade mais plural e inclusiva, para esta rodada, a consultoria determinou que as vagas serão preenchidas preferencialmente por micro e pequenas empresas que tenham lideranças diversas, como por exemplo mulheres, negros e comunidade LGBTQI+.

Após essa primeira seleção, será feita uma análise interna para determinar as melhores combinações de consultores e empresas selecionadas. A edição também contará com o apoio de colaboradores da Ambev atuando em conjunto aos consultores na mentoria com o suporte da Integrare na seleção das empresas.





inscrições estão disponíveis no link: Asestão disponíveis no link: http://conteudo.falconi.com/falconi-juntos

Voluntários da Falconi construindo resultados à sociedade



Para incentivar os consultores a participar do programa, a Falconi realizou um convite interno para que os profissionais se voluntariassem, destinando algumas horas semanais para auxiliar e desempenhar a mentoria às empresas selecionadas.



"O programa, que já está em sua terceira edição, une esforços para fazer com que ainda mais empresas construam resultados e mitiguem os danos causados pela pandemia com a ajuda especializada dos consultores da Falconi, que de maneira completamente voluntária, têm feito a diferença na história de dezenas de micro e pequenas empresas", disse Viviane Martins, CEO da Falconi.





"Afinal, um dos principais propósitos do Falconi Juntos é impactar positivamente a sociedade, por meio do fortalecimento de empreendimentos locais para que eles continuem a escrever novos capítulos de sua jornada. Queremos oferecer capacitação, auxílio na resolução de problemas, proposição de melhorias do sistema de gestão e uma visão otimista de futuro", complementou Viviane Martins.





Tomando todas as medidas de segurança, as interações, que ocorrerão de forma totalmente remota, serão potencializadas com o uso da plataforma Moxtra, auxiliando no gerenciamento do fluxo de trabalho e na comunicação colaborativa entre as partes. Em complemento, os apoiados terão acesso aos conteúdos da Ambev VOA, uma plataforma EAD em formato de vídeo com temas como gestão estratégica, gestão de caixa, gestão da rotina, entre outros.





Como as micro e pequenas empresas podem participar





Para se candidatar às vagas, precisam ter: CNPJ; ter faturado entre R$ 300 mil e R$ 4,8 milhões nos últimos 12 meses; CPF de um sócio responsável; ter mais de dois funcionários; ter acesso à internet (todo o programa será online, através de ferramentas disponibilizadas pela Falconi).



Além disso, é preciso contribuir com a doação de no mínimo uma cesta básica no programa Panela Cheia - #Corona no Paredão da rede Gerando Falcões, que visa com essa ação arrecadar cestas básicas digitais que serão distribuídas para famílias em estado de vulnerabilidade nas favelas.



Por fim, para que as transformações sejam implementadas é desejável que as empresas também tenham forte engajamento dos donos e liderança; autonomia para mudanças na gestão; e vontade de impactar a sociedade.







Serviço: