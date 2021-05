Cefet-MG abre seis vagas para professores substitutos

Painel na fachada do CEFET-MG, no Bairro Nova Suíça (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os câmpi de Araxá, Nova Suíça (Belo Horizonte) e Varginha estão com vagas abertas para professores substitutos. Emhá uma vaga para o Departamento de Eletromecânica, em que o candidato deve ter formação em engenharia de controle e automação, com mestrado ou doutorado na área.Da mesma forma,conta com uma vaga, mas para licenciados em educação física, com especialização, mestrado ou doutorado.Para, são quatro vagas, sendo uma para o Departamento de Química e outras três para o Departamento de Eletrônica e Biomédica.