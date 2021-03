Universidade de Brasília abre nove seleções para professores; salário de até R$ 9,6

A Universidade de Brasília (UnB) está com nove certames, entre processos seletivos e concursos, abertos para professores efetivos e substitutos de nível superior. As oportunidades são para as áreas de fonoaudiologia, medicina, pedagogia, artes cênicas, química, teatro e odontologia. A remuneração oferecida pode chegar a R$ 9.616,18 para jornada de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva. Todas as informações, editais e inscrições estão disponibilizadas no site do SIGRH. Veja detalhes dos editais: