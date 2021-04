Profissionais acima de 40 anos: como se manter ou conseguir um emprego?

Mauro Wainstock, sócio-fundador da HUB 40 , afirma que o empreendedorismo representa uma das formas mais relevantes de empoderamento deste público (foto: Arquivo Pessoal )



A HUB 40+, comunidade voltada para a empregabilidade e marketing de pessoas acima dos 40 anos, prova que há um movimento para impulsionar a criação de profissões, postos de trabalho e variados cursos voltados a todas as idades.



Mauro Wainstock, sócio fundador da HUB 40+ e Linkedin Top Voice, destaca que, um dos temas de suas palestras “Os 40+: de invisíveis a protagonistas”, alerta sobre o valor e potencial dessa geração, ainda mais relevante com a pandemia.



“Se hoje este público é o principal grupo de risco, amanhã, no mundo pós-revolução coronavírus, será um enorme risco para sociedade se ela não valorizar o vasto conhecimento, a inestimável experiência e o enorme potencial de consumo deste grupo etário.”



A boa notícia, conforme Mauro Wainstock, é que algumas empresas já perceberam a importância desse público e criaram programas específicos para essa faixa etária. “Outras lançaram projetos que pretendem aproveitar o conhecimento acumulado destes profissionais por meio de consultorias. Este é um processo irreversível, até mesmo se levarmos em consideração que, até 2040, 57% da força de trabalho no Brasil será 45."



"No entanto, estas iniciativas não devem ser estratégias midiáticas apenas para engrandecer momentaneamente a reputação da marca, mas uma cultura genuína, urgente e indispensável, para propiciar resultados sustentáveis aos acionistas e, paralelamente, um benefício incomensurável à sociedade.”





Aliás, nos dias atuais, vale destacar que vivemos um tempo em que os velhos são a geração nascida depois da Segunda Guerra, a geração baby boomer, hoje indivíduos com 70, 60 anos, que protagonizaram transformações históricas na sociedade.



Eles viveram o movimento feminista, as mudanças de comportamento sexual, novos modelos de casamento e família, a mulher no mercado de trabalho e nas universidades, o uso da pílula anticoncepcional, a contracultura, a lei do divórcio, a luta contra a ditadura no Brasil, e este grupo no auge de sete ou seis décadas de vida querem, se aptos, continuar atuantes, ativos, ensinando e aprendendo. Sem que isso seja um favor, exceção ou algo digno de exclamação, mas como natural da caminhada.



EMPREENDEDORISMO É A ÚNICA SAÍDA?

Todos, independentemente da idade e/ou gênero querem ter longevidade produtiva, equilibrada e feliz (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Diante dos desafios de quem passa dos 40 anos, imagina os obstáculos para quem tem idade ou já se aposentou? Como se manter no mercado de trabalho? Como retornar e ainda se ver produtivo, entregando resultado e com sede de ensinar e aprender? Será que a única saída é empreender?



“Há uma frase do sábio Hillel que gosto de citar: 'Se não eu por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando?'. Portanto, resultados são proporcionais ao esforço e à vontade genuína de cada um. Uma pesquisa de 2019 da consultoria Robert Half concluiu que 69% das empresas não contratam colaboradores com mais de 50 anos. É uma contradição, na medida em que a média de idade dos CEOs das empresas listadas no B3 (Bolsa de Valores), as maiores do Brasil, é de 53,6 anos”, alerta Mauro Wainstock.



Globalmente, a idade média dos fundadores das startups de sucesso é de 45 anos. No Brasil, uma pesquisa do Kantar Ibope Media comprovou que o público 60 é economicamente ativo, aberto ao uso de tecnologias e está ansioso para consumir conteúdo, produtos e serviços. Por outro lado, os 50 precisam entender que as formas de trabalho estão em constante mutação Mauro Wainstock, sócio-fundador da HUB 40 e Linkedin Top Voice

Por outro lado, Mauro Wainstock conta que, de acordo com o Sebrae, em 2020 cerca de 2,5 milhões profissionais com 50 iniciaram um negócio próprio.



“Sem dúvida, o empreendedorismo representa uma das formas mais relevantes de empoderamento deste público e contribui para manter essa parcela da população dentro da economia produtiva, com possibilidade de conquistar a independência financeira e ter longevidade ativa e equilibrada.



Diante do envelhecimento, os homens se saem melhor? Há menos peso para a ala masculina em termos de permanência no mercado de trabalho, cobranças e exigências? “Diariamente converso com executivos de RHs de empresas de grande porte, inclusive multinacionais, e a minha sensação é a de que eles ainda se sentem inseguros em relação à diversidade etária. Consideram tão relevante quanto as outras, mas ainda não a priorizam, talvez por ela ainda não ter conquistado a mesma projeção do que as demais, já que outras causas, todas igualmente pertinentes e legítimas, têm atuado há muito mais tempo."



Ele conta que um diretor de uma das principais empresas globais de tecnologia confidenciou: “Antes de criar mais um pilar, preciso avançar mais nos demais”.





Conforme Mauro Wainstock, é justamente a diversidade etária que abraça as outras. “Todos, independentemente do gênero, da raça, da deficiência ou se pertencem ao grupo LGBTI, querem ter uma longevidade produtiva, equilibrada e feliz.”



DIFICULDADE DE CONSTRUIR UMA MARCA PESSOAL RELEVANTE

A geração baby boomer, hoje indivíduos com 70, 60 anos, protagonizaram transformações históricas na sociedade e continuam ativos (foto: Steve Buissinne/Pixabay )



Mauro Wainstock revela que na HUB 40 entre as principais questões que recebe está a dificuldade desses profissionais conseguirem um emprego formal e a construção de uma marca pessoal realmente relevante. Os dois aspectos estão profundamente associados.



"Muitas vezes, os 40 negligenciam o poder de seus relacionamentos e esquecem os resultados que já produziram em suas carreiras. A autoestima, a vontade genuína e o autoconhecimento também são fundamentais neste processo.”



A HUB 40 , destaca Mauro Wainstock, também atua com projetos para o fortalecimento da marca empregadora e estratégias para incrementar o relacionamento e os negócios da empresa com os consumidores 40.



"Desenvolvemos todas as etapas para a publicação de biografias: um legado para a família e a sociedade. Recente pesquisa constatou que o empreendedorismo 50 é o que mais cresce em relação às demais faixas etárias e outro estudo concluiu que há 24% mais chance de uma empresa ser mais saudável no Brasil se tiver sócios acima dos 60 anos.”





Mauro Wainstock diz que é importante ressaltar que empreender pode significar ser professor, mentor ou consultor, por exemplo. Por sua vez, um médico que tem um consultório também é um empreendedor. Além de realizar a sua atividade técnica, precisa gerenciar uma equipe e administrar questões como as finanças, a contabilidade e o marketing, apenas para citar alguns aspectos inerentes ao seu dia a dia.



Atitude empreendedora é detectar e solucionar com eficiência uma “dor” real do mercado, seja na empresa em que trabalha, seja em seu próprio negócio. Neste caso, o projeto precisa ser estruturado e planejado adequadamente para que produza resultados rentáveis e sustentáveis, explica.





LINGUAGEM INCLUSIVA PARA OS 40+

Os profissionais 40+ necessitam de atenção com o futuro da carreira. “Tanto produtos, como serviços e a própria comunicação direcionada a este nicho não tem uma linguagem inclusiva e nem adequada. Quase a metade desse público reclama que suas demandas não são atendidas pelo mercado. E aí surgem oportunidades que precisam ser preenchidas e hoje são desperdiçadas. Ninguém melhor do que os próprios 40+, que sentem estas 'dores' no dia a dia, para criar alternativas para superá-las."



Em termos globais, há vários profissionais que utilizaram a sabedoria e a experiência acumuladas para criar negócios próprios após esta idade; muitos dos quais promoveram verdadeiras disrupções nos mais diversos segmentos do mercado, destaca Mauro Wainstock.





Entre os muitos mitos que os profissionais mais velhos precisam encarar para evitar o descarte por determinados setores (como salários mais altos), conforme Mauro Wainstock, é o da inovação: “Globalmente, a idade média dos fundadores das startups de sucesso é de 45 anos. No Brasil, uma pesquisa do Kantar Ibope Media comprovou que o público 60 é economicamente ativo, aberto ao uso de tecnologias e está ansioso para consumir conteúdo, produtos e serviços".



Por outro lado, os 50+ precisam entender que as formas de trabalho estão em constante mutação. O tripé “educação-emprego-aposentadoria” já virou obsoleto, características que antes eram seletivas, hoje são obrigatórias no processo de recolocação.



"Neste sentido, estar sempre atualizado, inclusive para ter condições de se reinventar e encontrar novas oportunidades, demonstrar resiliência e inteligência emocional, ter adaptabilidade e ser assertivo na comunicação tornaram-se exigências e não mais vantagens competitivas dos candidatos que realmente querem se diferenciar.”



SAIBA MAIS: UM LONGO CAMINHO PELA FRENTE





Para Míria Reis, professora de gestão de RH Estácio Belo Horizonte, "na década de 1980 – quando iniciei minha atuação em RH –, aos 40 anos o profissional era considerado velho para o mercado de trabalho. Apesar de todas as mudanças ocorridas desde então, e dos discursos de inclusão, igualdade e diversidade, os desafios persistem".

Míria Reis, professora da Estácio BH, destaca habilidades e características de trabalhadores acima de 50 anos que podem fazer a diferença (foto: Arquivo Pessoal )



Na análise de Míria Reis, "observamos nas empresas que o percentual de profissionais com idade acima de 60 anos é mínimo. Por isso, a maioria dos desocupados com mais de 50 anos aproveitam sua sólida formação para atuar como consultores e se manter no mercado."





Habilidades e características de trabalhadores acima de 50 anos*





Conhecimento adquirido ao longo da carreira Maturidade é um diferencial A bagagem profissional proporciona mais serenidade, racionalidade e flexibilidade para contornar problemas e encontrar soluções Comprometimento com o trabalho

*Fonte: Míria Reis, professora de gestão de RH Estácio Belo Horizonte