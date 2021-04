Sesc tem vagas em várias cidades de Minas Gerais

Edifício Sesc JK, na rua Caetés, esquina de rua São Paulo, Centro, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Serviço Social do Comércio (SESC) em Minas está com vagas de emprego para várias cidades de Minas Gerais.Os interessados podem se cadastrar e saber mais detalhes sobre as oportunidades no link bit.ly/OportunidadesSescMinas