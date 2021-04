Concurso em Minas Gerais oferece mais de 3.300 vagas

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS), abriu um novo processo seletivo simplificado com objetivo de atender ao contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (Smed). São ofertadas 3.367 vagas em diferentes funções. A seleção é organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ( IBFC) . Os salários variam entre de R$ 1.103,63 e R$ 1.421,26.

As vagas são para funções de Auxiliar de Apoio ao Educando (446), Cantineiro (1.004), Oficial de Manutenção Escolar (170), Operador de Equipamento Reprográfico (81), Porteiro Escolar (567) e Servente Escolar (1099).



Inscrições e etapas

Para concorrer, é necessário ter nível médio ou fundamental incompleto, conforme o cargo pretendido.

As inscrições podem realizadas por meio do site do IBFC , até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021. A taxa de participação varia entre R$ 37 e R$ 46, e deve ser quitada até 18 de maio de 2021, já a isenção poderá ser solicitada até o dia 18 de abril.