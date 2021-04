Prefeitura de Valparaíso de Goiás abre seleção com quase 500 vagas

(foto: Valparaíso/Divulgação) Prefeitura de Valparaíso de Goiás , cidade no entorno do Distrito Federal, publicou edital de abertura de um novo processo seletivo com 487 vagas temporárias para profissionais dos níveis técnico e superior! O certame oferece remuneração de R$ 1.355,90 a R$ 2.658 e as inscrições serão abertas no próximo dia 12.





Do número de vagas, 17 são para preenchimento imediato, enquanto as outras 470 são para formação de cadastro reserva. Para o nível técnico, as oportunidades são para oficineiro (design de sobrancelhas, dança, manicure, cabeleireiro e informática) e técnico de enfermagem. Já, ao nível superior, o edital oferece vagas para coordenador técnico, assistente social, psicólogo, pedagogo, educador físico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta.





Os interessados poderão se inscrever gratuitamente de 12 a 16 de abril na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, localizada na Avenida 03, Quadra 99, Lote 03, 2ª Etapa, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás-GO. As inscrições deverão ser feitas das 9h às 12h.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e experiência profissional. Para concorrer, no ato da inscrição, será necessário entregar os seguintes documentos, segundo o edital:





Curriculum Vitae atualizado, original, datado e assinado pelo candidato, juntamente com cópia dos documentos comprobatórios;





Documento de identidade (cópia legível do documento com foto e CPF, autenticada ou com apresentação obrigatória do original para autenticação pelo servidor);





Comprovante de residência (cópia recente, autenticada ou com apresentação obrigatória do original para autenticação pelo servidor);





Formação escolar ou acadêmica, graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, entre outros;





Cursos de capacitação técnica, cópia dos certificados em consonância com o cargo pretendido; e





Carteira de Trabalho (cópia dos páginas onde consta a Identificação, admissão e demissão ou Declaração original do Órgão a que prestou serviço).





As atividades serão exercidas para atuarem na área da Assistência Social, junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Instituição de Longa Permanência do Idoso - ILPI (Casa Lar –

Acolhendo com Amor), Criança Feliz, Centro POP, Abrigamento Infantil, ACESSUAS, Casa de Passagem, Bolsa Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.





Os candidatos aprovados na seleção serão convocados para o início das atividades a partir de 3 de maio. O contrato terá vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.





O processo seletivo tem validade prorrogável de um ano. Leia o edital na íntegra!