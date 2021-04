Sete mentiras que já te contaram sobre trabalho freelancer

Só no ano passado, um milhão de novas oportunidades foram ofertadas para freelancers (foto: Brandy Kennedy/Unsplash)



Com milhões de pessoas em home office em todo o mundo por causa da pandemia, são muitos os profissionais e empresas que têm repensado modelos de trabalho tradicionais. Isso porque, nesse longo período de distanciamento social que o mundo vive, foi possível constatar que a produtividade e o desenvolvimento das pessoas não estão ligados a trabalhar do escritório ou de casa.









• Freelance não é trabalho:



Muita gente associa, erroneamente, o fato de o profissional não ter que ir até um escritório a não estar trabalhando. Mas longe disso. O freelancer apenas se beneficia da internet para trabalhar de onde quiser, seja de casa, de outra cidade, ou até de outro país (que para 75,8% dos freelancers foi a razão para escolherem seguir essa carreira), e da flexibilidade que esse mercado traz, para adequar seus horários de trabalho a quando é mais produtivo.





• Freelance não exige a mesma responsabilidade que o trabalho CLT



Exige até mais. Com prazos muitas vezes apertados para cumprir e a necessidade de gerir o próprio tempo, conquistar e manter os próprios clientes, o freelancer é responsável por tudo, desde questões administrativas como emissão de notas, a reuniões com clientes, fora a produção do que foi combinado com o cliente.



No início da carreira como freelancer profissional então, será exigido muito mais empenho do trabalho autônomo que do funcionário registrado, porque o freelancer precisa aumentar sua rede de contatos, construir uma carteira de clientes e aprender a lidar com questões burocráticas, já que não tem suporte de um RH, por exemplo, e no máximo conta com serviços de contadores.





Vale lembrar que depois que esses trâmites de começo são concluídos - e compreendidos -, tudo acaba ficando mais fácil e automático, e passa a fluir bem melhor. Mas trabalho é trabalho, e sempre exigirá responsabilidade dos profissionais.





• É difícil encontrar trabalho



Os números não mentem. Só no ano passado, um milhão de novas oportunidades foram postadas na Workana. No início da pandemia houve sim um aumento no cancelamento de projetos, 45% dos freelancers disseram ter perdido trabalhos.



No entanto, esse movimento ocorreu em todos os setores e modalidades de trabalho devido ao congelamento de boa parte das empresas diante do novo coronavírus, e logo mudou, voltando a favorecer os freelancers, que para quase 60% dos empreendedores foram os responsáveis por desenvolver soluções de digitalização das vendas, por exemplo.





• Não estão em constante desenvolvimento por não terem contato direto com outros profissionais



Se isso fosse verdade, 88,8% dos freelancers não teriam afirmado que trabalhar nesta modalidade os permite desenvolver a carreira da maneira que desejam. Muitos freelancers são adeptos do conceito Lifelong Learning, que significa atualização contínua, seja sobre a sua própria área de atuação ou quanto a habilidades novas para seguir sempre crescendo e aumentando o leque de oportunidades profissionais.





• Freelancer ganha menos que CLT



Há muitos profissionais freelancers que ganham muito mais que os CLTs. Ao se dedicar ao trabalho, ser produtivo e saber administrar bem suas demandas, o freelancer, que ganha de acordo com o que consegue entregar, obtém rendimentos superiores ao que teria no trabalho formal, até porque, ao fazer serviços de qualidade, o profissional acaba por conquistar sua base de clientes e ganhar a confiança deles, justificando assim os preços cobrados, sejam eles quais forem.





• Cliente é a mesma coisa que chefe



É fundamental ter um bom relacionamento com o cliente, porque vocês trabalharão juntos por um período. Haverá cobranças, mas a diferença é que o freelancer pode escolher para quem quer trabalhar e que projetos quer pegar, avaliando se eles valem a pena para sua carreira, financeiramente ou de acordo com o tema. Quando se trabalha no regime CLT não existe essa opção.





• Freelancers são solitários



Só se quiserem. O freelancer é o único responsável por seus horários de trabalho, ele pode se adequar para ter mais contato com os amigos, família, filhos, cônjuges, profissionais da mesma área, colegas de academia, gente tem em todo lugar, não há de faltar - mas, durante a pandemia, contato só on-line.