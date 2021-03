Omie, plataforma de gestão, tem mais de 100 vagas de home-office

, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, está com novas vagas de emprego abertas para o regime de home-office. São 126 posições disponíveis para profissionais das áreas de marketing, vendas, suporte técnico, customer success, com início imediato.Assão para a Omie matriz e franquias e para início em home office, com vagas em: São Paulo, Manaus, Recife, Palmas, Salvador, São Luís, Brasília, Itajaí, Limeira, Montes Claros, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Lucas do Rio Verde (MT) e Caicó (RN).

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos desde estagiários a gerentes, com chances para analista de integração contábil, analista de SAC digital, analista de trade marketing, controller, coordenador de operações, business intelligence, customer success - implantação e relacionamento, gerente de tech venture, entre outras.

"Dentro da Omie somos orientados por resultados e estamos sempre em busca das melhores soluções para os nossos clientes. Por essa razão, estamos em busca de pessoas com mentalidade de crescimento para fazer parte do nosso time. Valorizamos muito os perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo, sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo para termos sempre os melhores profissionais que acompanhem as recorrentes mudanças do mercado'', destaca Marcelo Lombardo, CEO da Omie.Com um crescimento significativo, a empresa fez 165 contratações de janeiro a março deste ano e procura profissionais capazes de potencializar ainda mais os resultados. A scale-up tem em seu DNA o desejo pela transformação do ecossistema empreendedor.