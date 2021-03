Novo concurso do CRBM 4 tem 130 vagas para médio, técnico e superior

(foto: Depositphotos) Profissionais de níveis médio, técnico e superior já podem se inscrever no novo concurso público do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região (CRBM 4), localizado no Pará e em Rondônia. Aberto nesta segunda-feira (29/3), o certame visa contratar 130 servidores, sendo dez contratações imediatas e 120 para formação de cadastro reserva.





Para o nível médio, o edital conta com vagas para agente administrativo e recepcionista, cargos com salário de até R$2.000,73. Profissionais com curso técnico em informática poderão se inscrever no cargo da área, com remuneração de R$ R$1.900. Já para o nível superior, o concurso oferece vagas para assistente de gestão e fiscal biomédico, carreiras com remuneração de até R$4.465,93.





Os contratados serão lotados em Belém (PA) e Porto Velho (RO) e deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário base, os cargos também contam com vale-alimentação de R$683,11 por mês, vale-transporte e anuênio.





As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Quadrix até 10 de maio. Para estar devidamente inscrito, é necessário efetuar pagamento de taxa no valor de R$ 48 (níveis médio e técnico) e R$ 55 (nível superior).





Candidatos inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção de taxa até 2 de abril pelo site da banca organizadora.





Etapas

Obrigatória para todos os cargos, a primeira fase do certame será constituída por prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação será aplicada em Belém (PA) e Porto Velho (RO) em 6 de junho e contará com 120 questões distribuídas entre conhecimentos básicos, complementares e específicos. A prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo.





Como segunda etapa, os candidatos de nível superior aprovados na prova serão avaliados por meio de análise de títulos, classificatória.





A contratação seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, caso necessário.













*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco