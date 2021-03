Laboratório Hilab abre vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos

"Acredito que dar oportunidades para essas pessoas com mais de 50 anos não quer dizer que estamos só apenas pensando em reintegrar essas pessoas que estão ociosas no mercado de trabalho, mas sim, dar oportunidade onde sabemos, que é difícil a recolocação no mercado de trabalho. Queremos que essas pessoas façam parte da nossa história, assim como queremos que a gente faça parte da história delas, mas com um porém, uma história baseada em cuidados, em amor ao próximo, em oportunidades, em busca de experiências profundas, e o melhor, em busca de mais um sorriso de esperança", explica Ana Cavalin, integrante do comitê de diversidade com foco na inserção de pessoas 50+ na Hilab.