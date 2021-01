Newton Paiva lança vestibular social com bolsas integrais

As aulas estão programadas para ter início em março (foto: Pixabay)

O Centro Universitário Newton Paiva abriu inscrições para o vestibular social da instituição. Ao todo, serão oferecidas 40 bolsas integrais para os cursos superiores em formato presencial e a distância. As vagas são destinadas a estudantes de baixa renda que ainda não têm diploma de graduação.









Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 12 de fevereiro pelo site da Newton Paiva ou pelo telefone (31) 4042-9488. Todos os detalhes referentes a oportunidades podem ser vistos no edital disponibilizado pela instituição. As provas serão realizadas também em formato remoto no dia 13 de fevereiro.





As exigências para que os estudantes concorram as bolsas são: obter 50% de aproveitamento na prova, ter ensino médio completo em escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas integrais e aprovação no critério socioeconômico. Para isso, a renda bruta do grupo familiar do candidato não pode ultrapassar o valor de um salário mínimo.





Os novos bolsistas poderão ingressar nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, pedagogia, tecnologia em processos gerenciais, gestão financeira, logística, marketing, gestão comercial e análise e desenvolvimento de sistemas.





Como serão as provas?





Em razão da pandemia e da necessidade de cumprir o isolamento social, as avaliações serão realizadas em modelo virtual, com o processo sendo validado pelos softwares de reconhecimento facial. Entre os requisitos técnicos para a realização do vestibular, o dispositivo no qual o candidato realizará a prova deverá ter webcam, estando ativa em todo o decorrer do processo seletivo, além de conexão com internet de, no mínimo, 1MB para redigir e enviar a redação do vestibular.





A prova será composta por uma redação e 25 questões de múltipla escolha. O candidato terá o período de três horas para realizá-la, a partir do momento que iniciá-la. O processo seletivo para o concurso de bolsas não aceitará notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sendo obrigatória a realização da prova.





As aulas aos estudantes aprovados terão início no primeiro dia de março de 2021. O resultado para a concessão de bolsas terá validade aos alunos que ingressarem no primeiro semestre do ano.