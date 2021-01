Entorno do DF! Ibraceds abre seleção com salário de R$ 3,4 mil

(foto: Ibraceds/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (Ibraceds),em Goiás, abriu uma nova seleção com uma vaga e formação de cadastro de reserva para a área da educação para atuação em Santo Antônio do Descoberto, cidade do Entorno do Distrito Federal. Os salários é de R$ 3.483.