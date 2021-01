Vagas em SP! Concursos com inscrições abertas oferecem mais de 3.000 vagas

A remuneração inicial do cargo é de R$ 3.164,58 por mês, dividido entre vencimento base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e insalubridade. As contratações seguirão o regime estatutário.

As inscrições poderão ser feitas até 25 de fevereiro, pelo site da Vunesp. Na inscrição, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de participação de R$ 50.

As inscrições seguem até 10 de fevereiro de 2021. O interessado deverá se inscrever pelo site da Aeronáutica e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 60.

A Marinha do Brasil divulgou editais de processos seletivos para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF). Ao todo, são 437 vagas de nível superior para atuações em todo o país, inclusive São Paulo, que é representada pelo 8º Distrito Naval.

A Marinha aceitará inscrições entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2021. A taxa é de R$ 130. Os cadastros deverão ser realizados no site w ww.ingressonamarinha.mar.mil.br

Os interessados podem se inscrever até 10 de fevereiro de 2021, no site da Fundação Vunesp.

Os salários variam entre R$ 929,78 e R$ 4.318,72.

As inscrições vão até 4 de março, por meio do site da Vunesp.

As oportunidades do concurso público são para coordenador pedagógico (5 vagas) e supervisor de ensino (3), com salários de R$ 6.518 e R$ 8.257, respectivamente.