Modelo híbrido de trabalho: 7 dicas de como agir

(foto: Brandy Kennedy/Unsplash)



O novo cenário referente ao mercado de trabalho tem como aposta por parte de especialistas a adesão ao modelo híbrido, ou seja, que une o remoto ao físico. A 4ª edição da pesquisa Índice de Confiança do Trabalho no Brasil, conduzida pelo LinkedIn, mostrou que, em um cenário de pós-pandemia, até os profissionais de organizações menores pretendem ter mais flexibilidade para não exercer as funções in loco, apesar do espaço físico disponível.









Confira as sete dicas





1 - Mantenha uma rotina profissional

A variação de modelos de trabalho (in loco e home office) poderá gerar confusão no momento de readaptação, mas criar ou definir melhor as rotinas diárias, entender quais os melhores dias e picos de energia para fazer atividades, podem te ajudar a manter os resultados, mesmo no formato híbrido.





2 - Avalie seu desempenho

Essa é uma das principais dicas. Com essa nova mudança o seu desempenho também pode sofrer alterações, então, questione-se, avalie os processos diários, seu senso de urgência e responsabilidade e, dependendo da sua avaliação, mude sua rotina ou comunique isso a um gestor, afinal, pedir ajuda é necessário e desta forma, ele poderá te auxiliar em seu novo desafio.





3 - Planejamento

Tenha em mente as diferenças do trabalho no escritório e em casa. Com base nas diferenças, crie um planejamento diário. Como por exemplo, no escritório, fazer pausas para cafezinhos, para higienizar as mãos ou apenas para se alongar. Já em casa, avalie o horário de iniciar e encerrar o trabalho, uma outra opção é já separar a sua roupa, mesmo sem a necessidade de um dress-code formal.





4 - Comunicação

Não importa qual o canal, a comunicação entre você e a equipe deve permanecer clara, de modo que esteja alinhada com as expectativas dos líderes. "O colaborador deve sempre buscar os seus gestores para comunicar novos desafios ou dificuldades, a empatia, a gentileza e a comunicação consigo e com o outro são palavras-chaves para este modelo", recomenda Hupfer.





5 - Seja paciente

Neste início, as empresas ainda estarão se adaptando ao formato, assim como você. Portanto, seja paciente e fique atento aos detalhes, às recomendações e quadros de avisos, à localização e recomendações de utilização de máscaras e álcool em gel, ao distanciamento entre as pessoas e até a escala e revezamento de equipes em locais dentro da empresa.





6 - Novas habilidades

Crie o hábito de autogerenciamento, utilize tempos livres de forma adequada e investigue sobre novas habilidades que podem agregar para sua empresa ou para o mercado. Com a adesão ao novo formato, o número de cursos online e gratuitos devem permanecer na média, o que é uma boa notícia para quem deseja aprender novas habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais.





7 - Hábitos saudáveis

Se você iniciou algum exercício físico na pandemia, permaneça com eles, mesmo que você tenha que ajustar os horários. Busque também sentar em posições confortáveis e beber água, afinal, isso também ajuda na concentração e foco. Uma boa alimentação, pausas para alongamento e, às vezes, músicas no fone de ouvido podem ajudar na produtividade e bem-estar.