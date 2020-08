Home office exige novas regras de medicina e segurança no trabalho

(foto: Piotr Jagucki/Pixabay )



Solução adotada por empresas em função da crise da COVID-19, o home office passará nos próximos meses por uma grande transformação, passando de uma necessidade para uma opção para as empresas. Contudo, muitas já sinalizaram que manterão esse modelo de trabalho em função dos benefícios observados.





Para quem não tomou essa decisão ainda, será necessário muito cuidado para a tomada de decisão acertada, levando em conta que o sucesso do modelo em um período de confinamento e crise não significa que terá o mesmo resultado em condições normais.



Para o momento que chega, alguns novos cuidados deverão ser tomados pelas empresas, principalmente em relação à segurança e saúde do trabalhador.





"É complicado avaliar os resultados do home office apenas pelo período da pandemia, pois foi um momento de urgência, com a tomada de medidas emergenciais, isso, fez com que muitos pontos relacionados às leis trabalhistas não fossem analisados em sua profundidade, o que deve mudar com a retomada, com maior preocupação com a adequação das estações de trabalho, saúde do trabalhador e fiscalização", analisa Tatiana Gonçalves, sócia da SST home office.





A especialista se refere ao fato de que, segundo a legislação trabalhista, também é preciso ter atenção especial aos postos de trabalho e à saúde dos colaboradores que estão em home office. Ponto importante é que muitas das regras usadas para empresas terão que ser replicadas nas residências.





Ações que foram tratadas por poucas empresas no período de pandemia terão que ser replicados nas demais, minimizando problemas trabalhistas, e Tatiana Gonçalves cita alguns destes:





• Estação de trabalho: será preciso montar estruturas adequadas para os colaboradores nas casas, levando em conta local, mobiliário e demais estruturas. Muitas vezes a empresa terá que arcar com parte desses custos.





• Ergonomia: será preciso que a empresa tenha suporte de profissionais como fisioterapeutas para adequar a ergonomia, que proporciona conforto e saúde no home office. Cuidados básicos colaboram para que a rotina de trabalho não seja prejudicial.





• Acompanhamento: a empresa deverá fazer um acompanhamento constante do trabalhador, educando para que ele faça constantemente um checklist do mobiliário do home office e uma autoavaliação da postura no trabalho, para enxergar a forma que se está trabalhando e identificar sintomas como dores e estresse.





• Higienização e organização: mais um importante processo educacional que a empresa deverá aplicar aos colaboradores é em relação aos cuidados para manter os ambientes de trabalhos higienizados e organizados, minimizando problemas de saúde, erros e, até mesmo, uma imagem inadequada em caso de reuniões virtuais.





• Bem-estar físico: será fundamental orientações sobre postura e ensinamentos sobre exercícios que possam relaxar o físico de possíveis estresses ocasionados no trabalho.





"Esses são apenas os cuidados básicos que toda empresa terá que ter com os trabalhadores no momento do home office. Tomando parte desses cuidados a empresa já estará assegurada de boa parte de possíveis problemas futuros", explica Tatiana Gonçalves.





plataforma totalmente segura e o aluno é monitorado via CPF para comprovação em relação ao cumprimento da carga horária, junto com uma avaliação para ser respondida e arquivada em um sistema, para comprovação futura em possíveis fiscalizações trabalhistas.



Os cursos estão em uma plataforma totalmente segura e o aluno é monitorado via CPF para comprovação em relação ao cumprimento da carga horária, junto com uma avaliação para ser respondida e arquivada em um sistema, para comprovação futura em possíveis fiscalizações trabalhistas.