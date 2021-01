Azul abre 40 vagas para o seu programa de estágio

(foto: Joao Carlos Medau/ Wikimedia Commons)



A Azul Linhas Aéreas abre inscrições para o seu programa de estágio, para atrair as novas gerações de estudantes interessados em uma jornada de conhecimento e aprendizado. A oportunidade será o destino para 40 jovens talentos com salários de R$ 1.500. A novidade reforça a marca Azul como empregadora no mercado, incentivando a diversidade e inovação.





diversas áreas administrativas da companhia e as oportunidades serão preenchidas em São Paulo (Barueri e Campinas) e Belo Horizonte.



Para se inscrever, o estudante deve estar matriculado em um curso de graduação e, principalmente, se identificar com os valores e a cultura da Azul. As inscrições terminam em 19 de fevereiro e o processo seletivo dura até março: https://estagio.voeazul.com.br/ . O programa conta com 12 meses de duração, podendo ser renovado por mais um ano. Há vagas para diversas áreas administrativas da companhia e as oportunidades serão preenchidas em São Paulo (Barueri e Campinas) e Belo Horizonte.





A primeira fase será composta pela inscrição, teste de perfil cultural e testes de português, lógica e inglês, sendo a avaliação da língua inglesa utilizada pela companhia para direcionar o nível do candidato ao melhor caminho para o profissional dentro da Azul.

Os classificados para a segunda etapa participarão de uma dinâmica em grupo on-line. A terceira fase terá entrevista individual com a equipe de Atração de Talentos e a última fase, a única presencial de todo o processo, consiste em um painel com os diretores e vice-presidentes da empresa.

VIAGENS ILIMITADAS





"Acreditamos no poder dos jovens para apoiar o crescimento da Azul, trazer diferentes pontos de vistas, experiências e enriquecer ainda mais o trabalho que desenvolvemos. Além da importância social de atrair diversidade através de estudantes de diferentes universidades e formações, o primeiro Programa de Estágio da Azul quer dar oportunidade para que os jovens desenvolvam sua carreira dentro da empresa, crescendo profissionalmente junto com a companhia. Buscamos jovens movidos pela paixão, que tenham consideração pelos outros, que estejam abertos ao novo e queiram aprender e fazer a diferença dentro da Azul", pontua Camila Almeida, diretora de pessoas da Azul.





Além da bolsa auxílio mensal, o programa de estágio oferece outros benefícios como restaurante próprio, vale-transporte, seguro de vida, clube de descontos em escolas de idiomas, universidades, aluguéis de carro e rede de hotéis, plano de saúde, odontológico e concessão de passagens aéreas para voos nacionais e internacionais*.





*Viagens em lista de espera, ilimitadas para voos domésticos e dois trechos por ano para voos internacionais, válidas para o estagiário + um companheiro de viagem.





Para descobrir mais sobre a Azul: https://www.voeazul.com.br/ri