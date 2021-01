MaxMilhas abre 15 vagas para diversas áreas

A MaxMilhas, plataforma de venda de passagens aéreas com desconto, anuncia a abertura de 15de emprego. As oportunidades são para asde marketing, atendimento e tecnologia.

Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar para as vagas, que irão funcionar, a princípio, em sistema de home office. Entre os cargos disponíveis estão especialista DevOps, pessoa coordenadora de CRM e product designer.



A empresa oferece diversos benefícios, como plano de saúde, vale-refeição/alimentação, licença maternidade/paternidade estendida e 20 mil milhas para o funcionário viajar nas férias.

O processo seletivo faz parte do movimento de retomada de crescimento da empresa, iniciado ainda no ano passado. A MaxMilhas fechou 2020 com crescimento médio mensal de 30% em faturamento (de maio a dezembro).





Para mais informações sobre as vagas ou para se candidatar a alguma das oportunidades, bastaa seção "Trabalhe Conosco" no portal da MaxMilhas: https://maxmilhas.gupy.io/