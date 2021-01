TJMS reabre inscrições e aumenta número de vagas de concurso para cartórios

Agora, são 60 vagas, sendo 40 a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de Provimento e 20 a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de Remoção.





Para concorrer é necessário graduação em direito ou ter completado dez anos de exercício de função em serviço notorial ou de registro, até a data de publicação do edital.





Os insteressados podem se inscrever a partir de 28 de janeiro até 18 de março. Os cadastros deverão ser realizados por meio do site do Instituo Consulplan , por um formulário, ou ainda por meio do site do Tribunal





As chances estão distribuídas entre seguintes comarcas de Campo Grande; Sonora; Inocência; Angélica; Iguatemi; Rio Negro; Maracaju; Bataguassu; Aquidauana; Anaurilândia; Dourados; Aparecida do Taboado; Rio Verde de MT; Anastácio; Amambai; Caxim; Miranda Cassilândia; Fátima do Sul; Bonito; Naviraí; Água Clara, Rio Brilhante, Ivinhema, Nova Andradina, Jardim, Paranaíba, Porto Murtinho, Três Lagoas, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Pedro Comes e Corumbá.