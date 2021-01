Safira abre inscrições para programa de estágio 2021: são 30 vagas

(foto: PublicDomainPictures/Pixabay )

O Grupo Safira, uma das principais empresas do ecossistema dedo país, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Safira Energia 2021, que terá um ano de duração e irá oferecer cerca de 30 vagas a estudantes do ensino superior.Asvão até o dia 20 de janeiro de 2021 e podem ser feitas pelo site https://epartner.vagas.com.br/v2141767