Inscrições do programa de estágio 2021 da Pirelli foi prorrogado

(foto: Claudio_Scott/Pixabay )



O período para inscrições do Programa de Estágio da Pirelli de 2021 foi prorrogado. Ainda restam algumas vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como administração, elétrica e eletrônica, segurança e análise de sistemas.



As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de novembro, próxima segunda-feira, pelo site O período para inscrições do Programa dedade 2021 foi prorrogado. Ainda restam algumas vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam porem áreas como administração, elétrica e eletrônica, segurança e análise de sistemas.Asdeverão ser feitas até o dia 16 de novembro, próxima segunda-feira, pelo site www.estagiopirelli.com.br . Os selecionados passarão pelas primeiras fases do processo ainda este ano e com início efetivo em janeiro de 2021.





Os interessados, após a inscrição, farão testes e dinâmicas em plataformas de inteligência artificial, além de bate-papos com gestores, todos em formato on-line, sem a necessidade de estar presente fisicamente no local, respeitando o distanciamento social. Asde estágio que ainda estão em aberto são para Campinas e Santo André, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia.Os interessados, após a inscrição, farãoe dinâmicas em plataformas de inteligência artificial, além de bate-papos com gestores, todos em formato on-line, sem a necessidade de estar presente fisicamente no local, respeitando o distanciamento social.





"A Pirelli está em busca de perfis que estejam com a sinergia e a vontade de serem os grandes criadores e transformadores do amanhã. Queremos sair do tradicional e buscar pessoas diferentes, que possam trazer novas ideias e que nos ajudem a crescer, sempre buscando discussões para evoluir, mas sem esquecer que o foco deverá ser, sempre, no ser humano", disse Giusepe Giorgi, diretor de recursos humanos da Pirelli para a América Latina.





A Pirelli está divulgando em seus canais oficiais de comunicação alguns vídeos e fazendo posts em que os atuais estagiários da empresa contam como é o trabalho dentro da Pirelli e quão desafiador e motivante é estar na companhia.





PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2021





Período para inscrições: até 16 de novembro de 2020.





Inscrições e mais informações: www.estagiopirelli.com.br





Bolsa-auxílio:



Nível técnico: de R$ 657 até 1.083.

de R$ 657 até 1.083. Ensino Superior/Bacharelado, tecnólogo e licenciatura: de R$ 923 até R$ 1.625.

de R$ 923 até R$ 1.625. Benefícios: auxílio transporte, vale-refeição ou refeitório no local (dependendo da região), assistência médica, auxilio farmácia, seguro de vida, desconto na compra de pneus e gympass.