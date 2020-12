Qualicorp contrata para 85 vagas no Brasil

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Qualicorp, administradora de planos de saúde, está com 85 vagas disponíveis para atuação a nível nacional. As oportunidades são para as áreas de operações, marketing, comercial, financeiro, customer experience, relacionamento e BI, em cargos de diferentes níveis, como assistente, consultor, analista, coordenador e especialista. Os salários variam de acordo com o cargo.





A Qualicorp oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros (PPR), horário flexível, folga no dia do aniversário, sextas-feiras com expediente mais curto, dress code liberado, gympass, cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, parcerias com universidades e maior tempo de licença parental.





cadastrar no site Os interessados podem seno site jobs.kenoby.com/qualicorp





LEIA MAIS 15:49 - 17/12/2020 RioSaúde abre nova seleção emergencial com salários de até R$ 5,3 mil

11:30 - 16/11/2020 Fundação São Francisco Xavier abre vagas de estágio na área da saúde seletivo. Além disso, a Qualicorp definiu que 10% das novas contratações neste ano serão destinadas a pessoas com deficiências. Um dos pilares da companhia é a diversidade e a inclusão. Por isso, todas as vagas consideram a participação de pessoas com deficiência (PCD’s) no processo. Além disso, a Qualicorp definiu que 10% das novas contratações neste ano serão destinadas a pessoas com deficiências.





Desde janeiro, a Qualicorp contratou 756 pessoas, entre elas 60 pessoas com deficiência.





Sobre o Grupo Qualicorp









A companhia abriu seu capital em 2011 e mantém na Bovespa o nível "Novo Mercado". Mais informações: O Grupo Qualicorp foi fundado em 1997, atua em nível nacional, tem 2 mil colaboradores diretos e representa cerca de 2,3 milhões de beneficiários, considerando-se todos os seus segmentos de atuação.A companhia abriu seu capital em 2011 e mantém na Bovespa o nível "Novo Mercado". Mais informações: https://www.qualicorp.com.br