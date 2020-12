RioSaúde abre nova seleção emergencial com salários de até R$ 5,3 mil

Uma nova seleção com três vagas foi aberta pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde)! O edital visa contratar, por tempo determinado, dois enfermeiros e um sanitarista. Os profissionais selecionados deverão atuar no âmbito de vigilância da saúde.

Como pré-requisito, é necessário possuir ensino superior completo na área de atuação designada. Também é desejável possuir experiência e pós-graduação na área.



Os cargos contam com salário que varia entre R$ 4.088,51 e R$ 5.370 para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Saiba mais lendo o edital!

As inscrições, abertas dia 16, são gratuitas e podem ser feitas até 20 de dezembro pelo site da Prefeitura do Rio A seleção será rápida, constituída apenas por avaliação de currículos e experiência profissional.O resultado final será divulgado no site da Prefeitura dia 29 de dezembro. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano.