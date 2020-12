Hegel Botinha, sócio-diretor do Grupo Selpe, destaca que desde 2012 a instituição faz parte da NPA Worldwide, rede internacional de consultorias de RH (foto: Grupo Selpe/Divulgação)



Um sonho empreendedor de três colegas da faculdade de administração do Centro Universitário UNA, em outubro de 1965, acabou resultando num dos maiores grupos especializados em consultoria de RH, recrutamento e seleção, gente e gestão e tecnologia para RH em todo Brasil.



Das salas de aula em Belo Horizonte, no início, os jovens administradores Tarcísio da Cunha Botinha, Mauro Lobo Martins Junior e Stefan Bogdan Salej se uniram e fundaram a primeira empresa de recrutamento e seleção de Minas Gerais: o Grupo Selpe.



Um sonho ede três colegas da faculdade de administração do Centro Universitário UNA, em outubro de 1965, acabou resultando num dosgrupos especializados em consultoria de RH,e seleção, gente e gestão e tecnologia paraem todo Brasil.Das salas de aula em Belo Horizonte, no início, os jovens administradores Tarcísio da Cunha Botinha, Mauro Lobo Martins Junior e Stefan Bogdan Salej se uniram e fundaram a primeira empresa de recrutamento ede Minas Gerais: o Grupo Selpe.

Entender e encontrar o match correto entre empresas, colaboradores, cultura e valores é o nosso propósito, tudo de forma inteligente, ágil e preditiva Hegel Botinha, sócio-diretor do Grupo Selpe

Agora em 2020, depois de uma trajetória que concilia experiência, credibilidade, resiliência, inovação e muita tecnologia, o Grupo Selpe comemora 55 anos de atuação no mercado e celebra incontáveis cases de sucesso.



Desde o início, a sociedade tinha como finalidade estabelecer conexões entre pessoas e empresas; e este objetivo, alcançado logo cedo, foi sendo ampliado de forma exponencial ao longo dos anos.



Agora em 2020, depois de uma trajetória que concilia experiência, credibilidade, resiliência,e muita tecnologia, o Grupo Selpe comemora 55 anos de atuação no mercado e celebra incontáveis cases deDesde o início, a sociedade tinha como finalidade estabelecer conexões entre pessoas e empresas; e este objetivo, alcançado logo cedo, foi sendo ampliado de forma exponencial ao longo dos anos.

"Começamos com um sonho, mas hoje temos muito mais do que a materialização do fruto de muito trabalho. Temos um estilo próprio de promover conexões entre empresas e candidatos e, assim, gerar resultados para nossos clientes através das pessoas selecionadas e desenvolvidas e, claro, por meio das diversas tecnologias que criamos em nossos laboratórios de inovação. Ou seja, entender e encontrar o match correto entre empresas, colaboradores, cultura e valores é o nosso propósito, tudo de forma inteligente, ágil e preditiva", explica Hegel Botinha, sócio-diretor do Grupo Selpe.





Logo Belo Horizonte ficou pequena para a iniciativa e o crescimento da marca alcançou o Brasil, se consolidando em regiões estratégicas nas quais o mercado de trabalho é amplo e cabível de oportunidades em diferentes setore.





Hoje, o Grupo Selpe está presente em três estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, tendo oito unidades em diferentes cidades desses estados, mas atende projetos e tem cases em todo o Brasil.





Mas o campo de atuação do Grupo Selpe não se limita ao país de origem. Desde 2012 a instituição faz parte do seleto time de consultorias que integram a NPA Worldwide, uma rede internacional de consultorias de RH que conecta mais de 500 consultorias pelo mundo.



Além disso, o grupo também é solution provider no Brasil da ferramenta internacional Assessfirst. Esta plataforma, além de avaliar o real potencial humano por meio das análises comportamentais, motivacionais e de habilidades de raciocínio, traz people analytics, inteligência artificial e dados estratégicos para diversos RHs pelo mundo.



Não é à toa que empresas como Alibaba, SpaceX, Coca Cola, FCA Jeep, Banco Inter, MRV, entre outras, optaram pelo AssessFirst.



Ao longo desses 55 anos, mais de 300 mil profissionais foram inseridos e desenvolvidos no mercado de trabalho por meio dos diversos projetos desenvolvidos pelo Grupo Selpe.



Com mais de 300 clientes por ano, o Grupo Selpe já construiu relações e histórias de longo prazo com variadas empresas de grande, médio e pequeno portes, de variados segmentos de mercado.





"Saber que temos feito a diferença na vida de tantas pessoas e que apoiamos nossos clientes nos seus propósitos nos deixa com a certeza de que diariamente estamos cumprindo a nossa missão", destaca Hegel Botinha.



Investimento em tecnologia

Um dos catalisadores que possibilitaram a expansão deste know how está ligado aos investimentos em tecnologia. Alguns exemplos são as plataformas exclusivas Recrutamento Inteligente (RI), que estrutura e centraliza todo processo de recrutamento e seleção em uma plataforma realmente inteligente, e a Advy.US, ferramenta de gente e gestão digital que eleva a produtividade e a performance da equipe, buscando por inovação de forma ágil e contando com a expertise consultiva para melhor compreensão das estratégias de negócio.