(foto: Jagrit Parajuli/Pixabay )



Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimam que um em cada cinco profissionais do mundo tenha tido que parar de trabalhar por conta da pandemia do novo coronavírus.



Para que essa não seja uma "geração perdida", como acreditam alguns especialistas, o Centro Universitário Una e o UniBH, instituições da Ânima Educação, vão promover de agosto a outubro, seis lives sobre carreira e educação, com o apoio da embaixadora dos novos cursos de pós-graduação Gabriela Prioli.



A advogada mediará as lives com a participação de especialistas de diversas áreas para ajudar estudantes e profissionais a entenderam um pouco mais sobre o mercado de trabalho e como uma educação qualificada e inovadora pode preparar profissionais para um cenário novo, pós-pandemia.





transmissões abordarão os temas: educação continuada, futuro do trabalho, desenvolvimento profissional em um mundo competitivo, hard skills versus soft skills, protagonismo na vida profissional e networking.



Todas as lives vão ocorrer às 20h, por meio do site:



"Educar, orientar e esclarecer pontos de dúvida é a melhor forma para enfrentar o desconhecido. Em um momento de pandemia em que pouco sabemos sobre o futuro, temos que nos preparar para o hoje. Por isso, colocar em debate temas tão importantes e que impactam diretamente a vida das pessoas, como educação e carreira, é de extrema importância. Fico feliz em fazer parte dessa ação tão nobre, com o objetivo de transformar vidas e ajudar pessoas a encontrarem a melhor forma de encarar os desafios do presente e do futuro", destaca Gabriela Prioli.





"Não podemos deixar que os nossos jovens sejam ainda mais afetados pela pandemia e pela crise econômica que vivemos. Por isso, vamos oferecer encontros gratuitos para que eles consigam tirar dúvidas e se preparar para encarar uma nova realidade, cheia de desafios, mas, também, cheia de oportunidades", afirma a advogada e embaixadora dos novos cursos de pós-graduação da Una e do UniBH.





De acordo com Adalto Correa, diretor de pós-graduação na Ânima Educação, para que essa geração que ingressará em uma nova carreira se sinta representada, é preciso provê-la de apoio e muita informação. "A Gabriela Prioli é uma grande profissional e tem mostrado como pessoas bem capacitadas podem conquistar o seu espaço, mesmo com cenários adversos."



Os cursos de especialização da Ânima são oferecidos na Una (MG e GO), UniBH (MG), Faseh (MG), Universidade São Judas Tadeu (SP), UniSociesc (SC), AGES (BA e SE), UNICURITIBA (PR) e Unisul (SC), em parceria de cogestão.



São diversas opções, como: agroindústria 4.0, gestão da produção industrial, cidades inteligentes, MBA gestão estratégica de negócios, MBA gestão estratégica de marketing, MBA gestão estratégica de pessoas, MBA controladoria e finanças corporativas, MBA gestão estratégica de projetos, auditoria em saúde e gestão da qualidade, enfermagem hospitalar, neuropsicologia, estética avançada: biomedicina, neurociência aplicada à educação, entre outros.





Convidados





A live do próximo dia 6, "Educação continuada", terá como convidada Daniela Diniz, jornalista e escritora com mais de 20 anos de experiência profissional e passagens pela editora nas revistas Exame, Você S/A e Você RH.



No Great Place to Work desde 2016, ela foi responsável pela implementação da área de conteúdo e eventos e hoje atua junto ao time de educação, com foco no pilar RH, apoiando organizações a repensarem sua gestão de pessoas.



Daniela é autora do livro Grandes líderes de pessoas - a trajetória dos líderes de recursos humanos mais influentes do país e colunista do blog da HSM Management.





Marcelo Battistella Bueno, atual CEO e um dos fundadores da Ânima Educação, é o outro convidado do dia 6 de agosto. Marcelo tem 45 anos e se formou bacharel em direito pela USP, em São Paulo. Advogado, atuou como sócio-gerente da Santa Fé Portfólios e também acumulou experiência em gestão e reestruturação de empresas a partir da atuação como diretor executivo da incubadora de e-business Virtual Case.



Inscrições e transmissões em: www.ressignificar.live

Cronograma das Lives





- 6/8, 20h

Tema: Educação Continuada





- 13/8, 20h

Tema: Futuro do Trabalho





- 20/8, 20h

Tema: Desenvolvimento Profissional em um Mundo Competitivo





- 3/9, 20h

Tema: Hard Skills x Soft Skills





- 24/9, 20h

Tema: Protagonismo na vida Profissional





- 8/10, 20h

Tema: Networking

Sobre o UniBH





O UniBH é uma das mais tradicionais instituições de ensino da capital mineira, com mais de 50 anos de atuação na cidade.



É uma escola aberta e próxima da comunidade. A instituição oferece projetos inovadores que integram ensino, pesquisa e extensão, aliados a uma estrutura física completa e moderna.





Sobre a Una





Com quase 60 anos de tradição em ensino superior, a Una oferece mais de 60 opções de cursos de graduação. Além de estar entre os melhores centros universitários do país, pelo MEC, a instituição de ensino é destaque na edição 2019 do “Guia da Faculdade” (antigo Guia do Estudante). Pelo ranking do guia, a maioria dos cursos de graduação da Una, de diversas unidades, foram avaliados positivamente e classificados entre 3 e 4 estrelas.



Sobre a Ânima Educação





Com o propósito de "Transformar o Brasil pela educação", a Ânima é uma das principais organizações educacionais particulares de ensino superior do país e conta com aproximadamente 145 mil alunos em nove instituições: Universidade São Judas Tadeu (SP), Una (MG e GO), UniBH (MG), Faseh (MG), UniSociesc (SC), AGES (BA e SE), UniFG (BA), UNICURITIBA (PR), além de atuar na Unisul (SC) em parceria de cogestão.



Também fazem parte do ecossistema Ânima a Escola Brasileira de Direito (EBRADI), a HSM, a HSM University, a SingularityUBrazil, a Inspirali, e a escola internacional de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo, além do Instituto Ânima.





A Ânima foi eleita nos últimos cinco anos uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar. Além disso, desde 2017 figura como uma das 150 empresas mais inovadoras do país, de acordo com o Anuário de Inovação do Valor Econômico, e conquistou em 2019 o prêmio Mulheres na Liderança, na categoria educação, iniciativa da ONG Women in Leadership in Latin America (WILL). Ainda em 2019, a companhia foi destaque no Anuário Época Négocios 360°, como uma das melhores empresas, na área da educação, do Brasil.