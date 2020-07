Una e UniBH promovem evento digital sobre carreiras

Marcelo Tas vai apresentar o evento (foto: Nathalie Bohm/Divulgação )



A pandemia provocou mudanças profundas na sociedade e, consequentemente, nas empresas e profissionais de diversas áreas. As especulações quanto a essas mudanças no mundo do trabalho, nas profissões e, também, a aceleração da transformação digital estão ainda mais em voga. A pandemia provocouprofundas na sociedade e, consequentemente, nasde diversas áreas. As especulações quanto a essas mudanças no mundo do trabalho, nas profissões e, também, a aceleração da transformação digital estão ainda mais em voga.





Una e o UniBH, em parceria com o PRAVALER, irá promover o "Ressignificando carreiras", no dia 17 de julho, a partir das 15h, por meio do site:



O evento, 100% digital e gratuito, tem como objetivo mostrar o atual cenário, sem perder a visão do futuro, traçando um panorama de como os impactos causados pela crise influenciarão os próximos anos, além de ajudar candidatos a se prepararem para esta nova era. Por isso, o Centro Universitário, em parceria com o, irá promover o "Ressignificando carreiras", no dia 17 de julho, a partir das 15h, por meio do site: www.ressignificandocarreiras.com.br O evento,, tem como objetivo mostrar o atual cenário, sem perder a visão do futuro, traçando umde como os impactos causados pela crise influenciarão os próximos anos, além de ajudar candidatos a se prepararem para esta nova era.





O evento contará com a apresentação do escritor Marcelo Tas e convidados especiais, como Sofia Esteves, psicóloga e fundadora da DMRH, maior empresa de consultoria de RH do Brasil, e Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração e um dos fundadores da Ânima Educação.



Sofia Esteves, fundadora do Grupo DMRH e Cia de Talentos, é uma das convidadas (foto: Grupo DMRH/Divulgação)

pós-pandemia. Os participantes terão, ainda, acesso a conteúdo e informações desenvolvidos por coordenadores das áreas de humanas, exatas e engenharias das instituições de ensino superior que integram o ecossistema Ânima, como as próprias Una e UniBH.



Ricardo Salvato, head comercial e de Desenvolvimento de Negócios do Pravaler (foto: Pravaler/Divulgação) abordagem que trará um novo olhar sobre o cenário pós-crise, antecipando tendências e apontando as principais transformações que impactarão o mundo do trabalho e os profissionais em todas as áreas do conhecimento.



"O mundo do trabalho já estava em transformação, mas muitas tendências foram antecipadas com a pandemia, que atingiu a maioria dos setores. Nossa intenção é abrir um espaço de debate sobre empregabilidade, profissões e carreiras, porque quanto antes as pessoas se adaptarem às mudanças, mais chances de sucesso terão no novo cenário", diz a diretora de marketing da Una e do UniBH, Marina Guedes. Eles discutirão o momento atual e trarão um panorama do mundo corporativoOs participantes terão, ainda, acesso a conteúdo edesenvolvidos por coordenadores das áreas de humanas, exatas e engenharias das instituições de ensino superior que integram o ecossistema Ânima, como as próprias Una e UniBH.Desta forma, a programação contempla umaque trará umsobre o cenário pós-crise, antecipando tendências e apontando as principais transformações que impactarão o mundo do trabalho e os profissionais em todas as áreas do conhecimento."O mundo do trabalho já estava em transformação, mas muitasforamcom a pandemia, que atingiu a maioria dos setores. Nossa intenção é abrir um espaço de debate sobre empregabilidade, profissões e carreiras, porque quanto antes as pessoas se adaptarem às mudanças, mais chances de sucesso terão no novo cenário", diz a diretora de marketing da Una e do UniBH, Marina Guedes.



De acordo com o diretor da vice-presidência de operações da Ânima Educação, Luciano Cacace, o evento também é uma grande oportunidade para àqueles que querem ingressar no mercado de trabalho, mas ainda têm muitos questionamentos e dúvidas sobre como ficará o setor durante e após a crise.



"Queremos dar as pessoas e, principalmente, aos jovens e futuros profissionais, a chance de terem uma visão ampla e a possibilidade de vislumbrar com mais assertividade o futuro das empresas e o que elas esperam de seus colaboradores, além de repensar as novas e antigas carreiras. Apesar de ainda estarmos passando pela crise, esta é a hora de avaliar e encontrar um novo caminho para o futuro", explica Cacace.





Os participantes concorrerão a mais de 200 prêmios, por meio de sorteio, entre as opções de cards para streaming de vídeos, áudios e jogos. Os vencedores serão anunciados no final do evento.





Sobre a Ânima Educação





Com o propósito de "Transformar o Brasil pela educação", a Ânima é uma das principais organizações educacionais particulares de ensino superior do país e conta com aproximadamente 140 mil alunos em oito instituições: Universidade São Judas Tadeu (SP), Una (MG e GO), UniBH (MG), Faseh (MG), UniSociesc (SC), AGES (BA e SE) e UNICURITIBA (PR), além de atuar na Unisul (SC) em parceria de cogestão. Também fazem parte do Ecossistema Ânima a Escola Brasileira de Direito (EBRADI), a HSM, a HSM University, a SingularityUBrazil, a Inspirali, a escola internacional de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo, e o Instituto Ânima.





A Ânima foi eleita nos últimos cinco anos uma das 100 melhores empresas para trabalhar. Além disso, desde 2017 figura como uma das 150 empresas mais inovadoras do país, de acordo com o Anuário de Inovação do Valor Econômico.



Em 2019, a Ânima conquistou o prêmio mulheres na liderança, na categoria educação, iniciativa da ONG Women in Leadership in Latin America (WILL). No mesmo ano, companhia foi destaque no Anuário Época NEGÓCIOS 360°, como uma das melhores empresas, na área da educação, do Brasil.