Chega ao mercado o guia salarial Adecco 2021

(foto: Mediamodifier/Pixabay )



A Adecco, empresa de recrutamento e seleção, acaba de lançar o Guia Salarial Adecco 2021. O estudo foi elaborado para empresas e candidatos, desde profissionais que ocupam cargos de liderança até aqueles que buscam a primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.



Na primeira edição do guia, é possível encontrar informações e tabelas salariais de diversos cargos na região Sudeste, mudanças e tendências de Recrutamento e Seleção, além de conteúdo voltado à tecnologia utilizada nos processos seletivos. Para fazer o download do guia: http://adecco.com.br/guia-salarial





"A primeira edição do Guia Salarial Adecco 2021 traz um trabalho de profissionais de RH, resultado de entrevistas, dedicação e colaboração entre todas as empresas do Grupo Adecco no país. O levantamento pretende ajudar no processo de tomada de decisão e ser uma ferramenta de ação para profissionais, líderes, gestores que integram o mundo corporativo", afirma André Vicente, CEO do grupo Adecco do Brasil.









Outro destaque do guia são as informações sobre as competências comportamentais e tendências do futuro para profissionais em qualquer nível hierárquico. Além disso, o conteúdo revela quais são os primeiros passos para desenhar uma competência dentro de uma empresa.



É possível conhecer as principais habilidades necessárias para competir por uma oportunidade de trabalho no pós-pandemia.





Parte deste projeto é focado no público jovem. Foram ouvidas cerca de 1.400 pessoas, com idade entre 16 e 24 anos, para entender as principais dúvidas na busca pela primeira oportunidade profissional, ou na reinserção no mercado de trabalho. Com isso, o guia traz dicas essenciais para o candidato se destacar em um processo seletivo.





O mercado de trabalho apresenta transformações





O mundo corporativo vive um dos períodos mais desafiadores da história. No entanto, a tecnologia se apresenta como uma forte aliada das empresas no atual cenário.



Uma pesquisa feita pela Spring Professional, empresa do Grupo Adecco, mostrou que companhias dessa área foram as que mais contrataram até o momento, mantendo-se aquecidas mesmo durante a pandemia. Especialistas em cloud são os mais buscados, além de profissionais de segurança da informação.





O ano de 2020 se tornou histórico devido aos diversos desafios deixados pela pandemia do coronavírus. A expressão "novo normal" passou a ser utilizada com frequência e se refere a nova organização da sociedade frente à crise sanitária, e seus efeitos colaterais, em decorrência da COVID-19.









O futuro do trabalho pós-pandemia transcende espaços físicos, adaptados para possibilitar o distanciamento social, novos protocolos de higienização, máscaras adicionadas ao vestuário dos profissionais e rotinas de trabalho a distância. Esse futuro também exige novas competências comportamentais, apresentadas neste guia. Para muitas empresas, o trabalho remoto se mostrou eficiente, tanto no aumento da produtividade como na satisfação de seus colaboradores, no entanto não é unanimidade em todos os setores.





Já entre os meses de julho e agosto de 2020, a Adecco fez uma pesquisa com jovens para mensurar os dados demográficos desse grupo e entender quantos buscam a primeira experiência, e o que o mercado pode oferecer de orientação e suporte.



A grande maioria (64%) acredita que as empresas devem ser mais flexíveis quanto às experiências dos jovens, seguido por 18% que apontaram mais oportunidades de emprego, 11% acreditam na importância de ter mais programas voltados aos jovens nas empresas, e somente 1% informaram que não faltam ações a serem executadas nesse sentido. Do total, 6% não quiseram responder a pesquisa.





No levantamento, os participantes citaram também que algumas organizações solicitam, por exemplo, experiência anterior em vagas de estágio, e assim acreditam que falta espaço no mercado de trabalho para o púbico ingressante.