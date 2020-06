Descubra as 10 skills obrigatórias para o profissional do futuro

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A pandemia do novo coronavírus está evidenciando os atrasos e a necessidade de aceleração digital do país em todos os setores da sociedade, incluindo a educação e o mercado de trabalho.



A Happy Code, rede de escolas de tecnologia e programação para crianças e adolescentes, fez um mapeamento para identificar as principais habilidades que já eram e, diante do atual cenário incerto e mutável, serão cada vez mais exigidas, independentemente da área de atuação.



O levantamento mostra que, além do letramento digital e da orientação por dados, será necessário desenvolver o lado socioemocional, como resiliência e empatia.





Foram considerados fatores como a transformação digital nas empresas com o uso da tecnologia; o cenário do mercado de trabalho do futuro (de acordo com o Fórum Econômico Mundial, cerca de 65% das crianças que estão no ensino fundamental trabalharão em profissões que ainda nem foram criadas), e o cenário de mudanças rápidas, incertezas e necessidade de aceleração digital, temas que o país enfrenta atualmente.





importância da formação tecnológica para o futuro de crianças e jovens, no entanto, essa ainda não era uma percepção de todos. A pandemia e o fato de ter de aplicar aulas remotas, se comunicar à distância o tempo todo, ou trabalhar em home office, por exemplo, trouxeram à tona essa necessidade. A falta do letramento digital ficou ainda mais evidente, junto com a necessidade de trabalhar habilidades socioemocionais para lidar com situações adversas", explica Debora Noemi, diretora de tecnologia educacional da Happy Code.



1 - Letramento digital/habilidades tecnológicas

Conjunto de competências que permite usar a tecnologia, as ferramentas e o meio digital. É saber ler e escrever informações digitais, que incluem sinais, códigos, imagens, entre outros e, mais que isso, interagir com esses ambientes digitais e saber utilizar essas informações de forma lógica e estratégica.





2 - Empatia

Apesar da tecnologia, as relações e a comunicação serão cada vez mais fortalecidas na busca por soluções. Por isso, é fundamental entender a dor do próximo em situações adversas.





3 - Adaptabilidade/Flexibilidade

O cenário está cada vez mais dinâmico, incerto e em constante mudança, especialmente agora, com a pandemia. O profissional que aprender a lidar com esses fatores terá mais facilidade para circular no mercado.





4 - Inteligência emocional

A inteligência emocional ajuda no desenvolvimento de outras habilidades fundamentais (não só na vida profissional), como autogestão, disciplina e capacidade de lidar com frustrações.





5 - Orientação por dados

Capacidade de ler e interpretar os dados para a tomada de decisão, sempre direcionados aos resultados.





6 - Resolução de problemas

Consiste em saber lidar de maneira prática com o problema. Não se limitar a encontrar uma resolução,mas também analisar, questionar e refletir sobre possíveis soluções para definir qual a melhor saída.





7 - Criatividade

É olhar o presente e imaginar o futuro. Ser curioso e gerar novas ideias e soluções é algo que será cada vez mais valorizado em um cenário de mercados complexos e em constante mudança, como agora.





8 - Pensamento analítico

Possibilita a análise e a resolução de problemas complexos usando o raciocínio e a lógica para trazer soluções inovadoras.





9 - Resiliência

Capacidade de voltar ao estado normal, principalmente em alguma situação crítica e fora do comum. Transpor obstáculos e enfrentar as adversidades, fazendo delas oportunidades de amadurecimento e de aprendizado.





10 - Senso crítico

É o uso da inteligência para conhecer a realidade e encontrar soluções para os problemas reais, fazendo com que o indivíduo comece a pensar, analisar e refletir antes de agir, aprimorando seu intelecto e sua capacidade de resolução de problemas.