C&A Brasil abre cerca de 4 mil vagas temporárias

A C&A Brasil está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 295 lojas espalhadas pelo Brasil. As contratações fazem parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a operação para o Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro.





efetivação.



Os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado ( As oportunidades são para as posições de operador de loja e caixa, com variações de contratos entre 30 a 14 dias com possibilidade deOs interessados devem seaté o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado ( https://www.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/cea ) e agências parceiras.













Como benefícios a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem feitas.





Para acompanhar a C&A: https://www.cea.com.br/