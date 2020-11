PepsiCo abre vagas para profissionais longe do mercado corporativo há pelo menos dois anos

(foto: DAMILARE ODUNUYI/Pixabay )



A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, está com inscrições abertas para o programa 'Ready to Return' - em tradução livre, "Pronto para Voltar". O intuito do programa é contratar pessoas que estejam, há pelo menos, dois anos fora do mercado corporativo e agora se sentem prontas para voltar e compartilhar seu talento com a PepsiCo. uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, está com inscrições abertas para o programa 'Ready to Return' - em tradução livre, "Pronto para Voltar". O intuito do programa épessoas que estejam, há pelo menos, dois anos fora docorporativo e agora se sentem prontas para voltar e compartilhar seucom a PepsiCo.



Os interessados devem fazer as inscrições no site Os interessados devem fazer asno site http://readytoreturn-pepsico.com/ , até o dia 22 de novembro.





Para a terceira edição da iniciativa no Brasil, que começou em 2018, a companhia oferecerá vagas para as áreas de vendas e operações, nas cidades de São Bernardo do Campo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Aparecida de Goiânia (GO), com o salário e benefícios do cargo ocupado.



Os selecionados trabalharão em projetos relacionados às suas áreas, com direito a mentoria, treinamentos e imersões para atualização e capacitação.





A seleção levará em conta a experiência, mas também a identificação dos candidatos com a cultura da empresa. "Na PepsiCo, valorizamos o que torna cada indivíduo único, e acreditamos que é essa cultura que nos torna mais fortes, diversos e criativos. Reconhecemos a importância das escolhas pessoais e profissionais do indivíduo e, por isso, além da oportunidade, oferecemos mentoria, treinamentos e toda a imersão necessária para esse retorno", comenta Thaisa Thomaz, diretora de RH da PepsiCo Brasil.





LEIA MAIS 11:12 - 24/09/2020 PepsiCo abre vagas para programa de estágio em Minas Gerais

14:00 - 09/09/2020 PepsiCo busca trainees em processo seletivo às cegas aberto a todos os profissionais que estão afastados do mercado corporativo há pelo menos dois anos, como no caso de pessoas que dedicaram um período ao empreendedorismo e querem voltar ao mundo corporativo, ou no caso de mulheres e homens que, após o nascimento ou a adoção de seus filhos ou suas filhas, precisaram dar uma pausa na carreira para dedicar-se à família.



Em casos como esse, o retorno ao mercado corporativo pode ser desafiador, e é nesse momento que o Ready to Return age para abrir as portas novamente a essas pessoas.%u202F O programa éa todos os profissionais que estãodo mercado corporativo há pelo menos dois anos, como no caso de pessoas que dedicaram um período ao empreendedorismo e querem voltar ao mundo corporativo, ou no caso dee homens que, após o nascimento ou a adoção de seus filhos ou suas filhas, precisaram dar uma pausa na carreira para dedicar-se à família.Em casos como esse, o retorno ao mercado corporativo pode ser desafiador, e é nesse momento que o Ready to Return age para abrir as portas novamente a essas pessoas.%u202F





A inclusão é vivida na prática, por meio do desenvolvimento de seus talentos internos e dos processos de recrutamento. E, como um exemplo de resultados efetivos nesse sentido, a operação brasileira já conta com 45,5% de mulheres em posições de liderança e a meta é atingir 50% até 2025.





O Ready to Return é uma iniciativa global da PepsiCo, que tem como pilares de negócio inovação, diversidade e gestão de talentos. O projeto teve início nos Estados Unidos e o Brasil foi o pioneiro na América Latina.





saber mais sobre a PepsiCo: Parasobre a PepsiCo: www.pepsico.com.br %u202F%u202F%u202F.

%u202F%u202F%u202F%u202F%u202F