Amazul revoga processo seletivo com 67 vagas lançado em janeiro deste ano

(foto: Divulgação/Amazul )

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) tornou público o anulamento do processo seletivo nº 1/2020, que visava preencher 67 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de cargos de níveis médio e superior. A revogação do certame foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. A Amazul garantiu, em comunicado publicado em seu site, que fará devolução da taxa de inscrição (que varia de R$ 70 a R$ 100) às pessoas que se candidataram.