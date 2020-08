Empresas de vários segmentos têm mais de 250 vagas em todo o Brasil

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Mesmo com as incertezas que a pandemia trouxe para o mercado de trabalho, ele não parou. Muitas empresas, que seguem com diversas oportunidades de emprego, mudaram a forma de conduzir suas contratações, fazendo o processo seletivo on-line, para manter a segurança de todos.

250 vagas abertas por diversas empresas e nos mais diferentes áreas e funções.



Pelo Brasil, há mais de 250 vagas abertas por diversas empresas e nos mais diferentes áreas e funções.

A Sinqia, empresa líder em tecnologia para o mercado financeiro, está em busca de 112 profissionais de diversas áreas de atuação, para contratação imediata nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. As vagas disponíveis são nas áreas de business consulting, comercial, controladoria, IT business, IT software, marketing e tesouraria. As inscrições podem ser feitas pelo site https://jobs.kenoby.com/sinqia . A companhia foi certificada pelo Great Place to Work, em 2019, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eleita como uma das 100 maiores fintechs do mundo em 2017, 2018 e 2019, pelo IDC.

Acordo Certo



A Acordo Certo, fintech de soluções com foco no bem-estar financeiro do consumidor, está com seis vagas abertas para a seguintes posições: desenvolvedor fullStack Sr, desenvolvedor java sr, analista/desenvolvedor QA Pl, especialista de CRO, analista de BI e engenheiro de dados Jr.





Para se inscrever basta enviar um e-mail para talentos@acordocerto.com.br





Bitfy





A Bitfy é a primeira carteira multiuso e sem custódia de bitcoins da América Latina. A startup está com cinco vagas abertas para as seguintes posições: desenvolvedor react native, analista sênior de infraestrutura AWS, UX/UI designer, atendimento e suporte. Para se candidatar basta enviar currículo com perfil do LinkedIn e pretensão salarial para vagas@bitfy.app.

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com uma vaga aberta para Full Stack Developer. É importante ter experiência em front-end e mobile (react). Para informações sobre a vaga, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: barbara@coalize.com.br .





Consolide



(foto: skeeze/Pixabay )



A Consolide, startup de registro de marcas, está com 34 vagas abertas, sendo 28 delas para vendedor interno, em Araranguá (SC). A empresa também está contratando coordenador de inside sales, coordenador de outbound, estagiário de engenharia da computação, estagiário de suporte técnico e tester de software. Há também uma vaga de redator/copywriter para trabalho home office. Os interessados podem se candidatar no link: https://consolide.gupy.io/





Credoro





A Credoro, fintech de empréstimo pessoal, está em busca de profissionais que possam trabalhar home office. As vagas são para chief technology (CTO) e backend developer. Os interessados podem se candidatura no link: https://talent.recrutei.com.br/grupo-de-oportunidades/register





EF English Live





A EF English Live, maior escola on-line do mundo, está com 20 vagas abertas para contratação na equipe de vendas e pós-vendas. Todo o processo seletivo, incluindo testes, dinâmicas e processo seletivo será feito de forma remota. Por se tratar de uma escola on-line, a empresa já utilizava os recursos digitais durante suas seleções, mas o uso da tecnologia foi intensificado com a pandemia do coronavírus. Todo treinamento e integração inicial também será feito de forma digital. Para se candidatar, basta se inscrever pelo link: https://portaldevagas.connekt.com.br/englishlive





Fastcash





A Fastcash, um meio de pagamento em dinheiro on-line, que converte dinheiro físico em digital está com 16 vagas abertas para as seguintes posições: remote fullstack developer (trabalho remoto), sênior developer C# ASP.Net, head of tech support, technical product manager, líder de integração API/SAAS, payments product owner, head of digital marketing, technical customer success manager, analista UX/UI: https://www.linkedin.com/company/fastcash/jobs/

Leoa

(foto: Survivalist Castle/Pixabay)





A Leoa, plataforma gratuita para assistência na declaração do imposto de renda, está com vagas abertas para estagiário em contabilidade, contador, analista de suporte, senior customer success, senior back-end developer, senior dront-end developer, gerente de marketing e redator sênior. Os interessados devem se inscrever: https://www.leoa.com.br/carreiras





Mycon





O Mycon, primeira fintech de consórcios que funciona sem vendedores humanos e que tem a menor taxa do mercado, está mais com de 60 vagas abertas para diversos setores, entre eles áreas como: customer success, SDR/inside sales, especialista em A.I., full stack developer, full mobile developer, especialista em chatbot, assistente ADM e RH pleno. Toda entrevista e contratação está senda de forma on-line e os interessados podem se inscrever no link: https://www.mycon.com.br/vagas



Provi





A Provi, plataforma que busca viabilizar o acesso à educação e especialização em diversos mercados está com vagas abertas para desenvolvedor backend, data hacker, analista de QA e analista Jr de customer experience. Única em seu segmento na lista de edtechs mais inovadoras da América Latina, a Provi se preocupa em construir uma empresa com um ambiente leve e busca por pessoas apaixonadas por inovação, que não têm medo de tomar decisões difíceis e com vontade de mudar a educação do Brasil. Para saber mais, acesse a página de vagas da Provi em: https://medium.com/provi/vagas/home





Sanar

educação médica do país, está com 12 vagas abertas nas áreas de engenharia de software, financeiro, marketing, produtos e saúde e sucesso do cliente (o setor é responsável por identificar o comportamento dos alunos na plataforma de cursos on-line). Para se candidatar e obter mais informações acesse:





A Sanar, medtech detentora da maior plataforma de educação médica do país, está com 12 vagas abertas nas áreas de engenharia de software, financeiro, marketing, produtos e saúde e sucesso do cliente (o setor é responsável por identificar o comportamento dos alunos na plataforma de cursos on-line). Para se candidatar e obter mais informações acesse: https://jobs.kenoby.com/sanar