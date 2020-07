Aeronáutica abre novo concurso com 289 vagas de nível superior

(foto: Divulgação/FAB ) A Aernonáutica abriu edital de novo concurso público com 289 vagas para ingresso na Escola de Especialistas (EEAR). O objetivo é a admissão de candidatos com nível médio ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o Segundo Semestre do ano de 2021 (IE/EA CFS 2/2021).





Há chances para ambos os sexos nas especialidades de comunicações (16), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (20), estrutura e pintura (10), meteorologia (12), suprimento (18), informações aeronáuticas (12), bombeiro (10), cartografia (4), desenho (3), eletromecânica (10), metalurgia (4) e controle de tráfego aéreo (128). E há ainda vagas apenas para homens para a especialidade de guarda e segurança (34).





Serão aceitas inscrições de interessados em concorrer no concurso de 3 a 26 de agosto, pelo site ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa custa R$ 60. O edital reserva 20% das oportunidades a candidatos negros.





As provas escritas serão aplicadas em 22 de novembro, às 9h, nas cidades de Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba, Brasília, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Serão cobrados conhecimentos em português, inglês, matemática e física.





O concurso ainda aplicará inpeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico (flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo, flexão do tronco sobre as coxas, salto horizontal e corrida de 12 minutos - previstos para 12 a 16 de abril de 2021) e validação documental.





O curso de formação

O calendário oficial do concurso prevê que a matrícula e o início do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) acontecerão em 30 de junho de 2021. Ele é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.





Um período de instrução de aproximadamente 40 dias corridos, em regime de internato, contados a partir da data do início do curso, será ministrado exclusivamente de forma coletiva aos que vierem a ser matriculados, fazendo parte do estágio probatório para adaptação à vida na caserna, estando inserido na instrução do Campo Militar.





A formação nas especialidades do CFS é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como curso técnico, de nível médio.





Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR, e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei para Aluno de Escola de Formação de Sargentos, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.





O Aluno do CFS, por estar sujeito à formação sob regime de internato militar, não faz jus à Próprio Nacional Residencial, nem poderá vir a residir fora do alojamento do Corpo de Alunos. Além de não poder ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, constituem condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar.





Os aprovados no curso serão promovidos a terceiro-sargento e serão distribuídos e classificados nas Organizações Militares do COMAER, abrangendo todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.