UFMG oferta curso acessível sobre a COVID-19

(foto: UFMG / Divulgação)

A Faculdade de Medicina da(Universidade Federal de Minas Gerais), através do projeto de extensão “Adote sua vizinhança em tempos de coronavírus”, está ofertando umsobre aO projeto nomeado “Inclusão e conhecimento para enfrentamento do” será inteiramentee priorizará a participação de moradores de favelas e aglomerados. Além disso, é acessível, também, às pessoas surdas e com deficiência visual.O curso vale certificado e o material dos cinco módulos será enviado por e-mail. A duração é de 10 dias úteis, ou seja, serão dois dias para cada módulo e umno final de cada um.“Cada grupo de participantes será acompanhado por um aluno e umda UFMG. Aqueles que cumprirem todas as etapas e tiver, no mínimo, 70% de acerto nos testes receberáemitido pelo Centro de Extensão da Faculdade de Medicina da UFMG (Cenex)”, explica a professora Daiana Elias Rodrigues.As primeiras turmas já foram formadas. Até o momento, 125 vagas foram preenchidas. Porém, aspara a formação de próximas turmas.Para se candidatar, basta preencher o formulário disponível no link bit.ly/cursocorona2020 . Para mais informações sobre o projeto e o curso, basta acessar o site da universidade: medicina.ufmg.br * Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram