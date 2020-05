Ipsemg abre edital para credenciamento de auditores

(foto: CEMMG / Reprodução)

(Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) abriu o edital número 12/2020 para credenciar auditores médicos e enfermeiros para atuarem em 50 municípios do estado.Para ter acesso à lista de cidades atendidas e ver detalhes do processo de cadastramento, basta acessar o link: http://www.ipsemg.mg.gov.br/ipsemg/portal/c/site/editais/466188-edital-de-credenciamento-de-auditores-medicos-e-enfermeiros-n-12-2020/522/561 . Os interessados devem enviar os documentos exigidos no edital até 22 de maio para os endereços das unidades regionais.A relação de cidades e regionais se encontra no site http://www.ipsemg.mg.gov.br/ . O instituto presta serviços médicos, hospitalares e odontológicos a servidores estaduais e seus dependentes. Em Minas Gerais, mais de 850 mil pessoas são assistidas pelo projeto.