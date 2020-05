Polícia Civil abre concurso com 400 vagas

(foto: Open Clipart-Vectors/Pixabay)



As provas serão feitas pelo Núcleo de Concursos de Universidade Federal do Paraná (UFPR), e de acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho, às 17h, pela internet





As remunerações são muito atrativas, o salário inicial para o cargo de investigador é de R$ 5.588,05, para papiloscopista de R$ 5.867,45 e para delegado a remuneração inicial é de R$ 18.280,05.



De acordo com o edital, as provas serão feitas simultaneamente para todos os cargos na primeira fase. O cronograma estabelece o mês de julho para o início da seleção dos candidatos.





Resumo do concurso





Polícia Civil do Estado do Paraná

Remuneração: de R$ 5.867,45 a R$ 18.280,05





