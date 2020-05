Ministério da Saúde lança edital com 4.117 vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação/Ministério da Saúde ) A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (15/5), o novo edital de processo seletivo simplificado, com a finalidade de contratar, no máximo, 4.117 profissionais da saúde.





Há chances de nível superior para médicos, enfermeiros, e atividades de gestão e manutenção hospitalar; e chances de nível médio para técnicos em enfermagem e atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 11.000 para jornadas de trabalho que variam de 24 a 40 horas semanais de trabalho.





As contratações serão feitas por tempo determinado, no prazo máximo de seis meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário à superação da situação da calamidade pública ocasionada pelo coronavírus, desde que a vigência do contrato total não exceda dois anos.





www.nerj.rj.saude.gov.br. O (a) candidato (a) deverá realizar sua inscrição no período de 16 a 24 de maio, na página eletrônica





A forma de avaliação de dará por análise curricular. Ao fazê-lo, o candidato estará de acordo que os dados informados no ato desta inscrição, poderão ser utilizados para aproveitamento em outras plataformas de seleção do Governo Federal.