COVID-19: Fintech ensina pequenos empreendedores a lidarem com a crise

(foto: iZettle / Reprodução )

A iZettle, empresa sueca de meios de pagamentos, criou umque ensina pequenas e médias empresas a, o iZettle Educa. As medidas educacionais foram pensadas como uma forma de suporte, orientação e assistência aos empreendedores que estão tendo problemas devido à pandemia de coronavírus.Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), no final de março, mais de 30% das empresas de todos os setores já haviam sofrido ocausado pela. As estimativas são de que esse número cresça ainda mais ao longo do ano, com 68,5% da indústria afetada, 59,1% do comércio e 49,7% dos serviços.A primeira iniciativa da empresa sueca para o projeto educacional é realização de uma série deque serão transmitidas nascom participação de vários convidados. Entre eles, clientes que conseguiram driblar os efeitos da crise e darão dicas para outros empreendedores, e especialistas que ministrarão aulas abordando diversos temas.As transmissões terão suporte de bate papo para os espectadores tirarem dúvidas. A segunda parte será a disponibilização de umfocado em como adaptar a gestão de um negócio à crise. O curso terá dez videoaulas de aproximadamente oito minutos cada. O formato das aulas, que acontecem em parceria com a organização social Aliança Empreendedora, são no formato passo a passo.A cada videoaula serão propostas atividades com objetivo de mostrar na prática o que já é possível fazer na situação de crise. Além disso, os profissionais da fintech estão capacitados para realizar mentorias aos participantes que concluírem o curso. Informações: https://www.izettle.com/br

* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram