Adasa DF altera distribuição de vagas e data de provas de concurso com 75 vagas

(foto: Divulgação/Adasa DF ) concurso da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa/DF) foi publicada no Diário Oficial local ( A primeira retificação dofoi publicada no Diário Oficial local ( DODF ) desta terça-feira (17/3). O destaque entre as várias alterações vai para a mudança no quadro de distribuição de vagas para ampla concorrência, vagas reservadas a candidatos com deficiência e candidatos negros (veja quadro).





A data das provas para o cargo de regulador de serviços públicos também foi alterada. Antes previstas para 7 de junho; agora as provas serão aplicadas em 6 de junho, no turno da tarde, com duração de quatro horas e meia. Já os gabaritos deverão ser divulgados em 7 de junho. Confira o edital de retificação em sua íntegra aqui.





Inscrições da Adasa DF ainda não abriram

As inscrições ainda não foram abertas. Com taxa de R$ 65 para todos os cargos, o período de cadastro será abertos de 9 de abril a 19 de maio, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento ( Iades ), banca organizadora da seleção.





O concurso oferece 75 vagas , sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior.





O cargo de regulador de serviços públicos, de nível superior, tem salário inicial de R$ 10 mil para 40 horas de trabalho semanal, e oferta as seguintes especialidades: gestão e regulação, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, geologia, economia e contabilidade.





Há ainda o cargo de técnico de regulação de serviços públicos, de nível médio, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal.