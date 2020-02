MPU divulga nova lista de convocados do concurso de 2018

(foto: MPU/Divulgação) O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta sexta-feira (7/2), a convocação dos candidatos com classificação nacional do 10º concurso para provimento de vagas nos cargos de analista e técnico. A lista de nomeados pode ser conferida aqui





As opções dos candidatos deverão ser formalizadas por meio de preenchimento de formulário específico, conforme correspondência eletrônica encaminhada para e-mail de cada candidato, que deverá ser devidamente preenchido e remetido no prazo de 48 horas, a contar do horário de envio do formulário, impreterivelmente.

A indicação da ordem de preferência, quando for o caso, não vincula o MPU, que fará as lotações pelo critério de conveniência da Administração, atendendo, quando possível, as opções manifestadas.





O candidato não poderá ser nomeado para localidade a qual não tenha optado.





O documento afirma ainda que , o candidato que não manifestar sua opção na forma e prazo estabelecidos será considerado desistente da convocação nos termos deste Edital, embora se mantenha ativo na classificação nacional.

Sobre o concurso

São 47 vagas imediatas e formação de cadastro reserva nas carreiras de técnico e analista. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81, respectivamente. Ambos os cargos exigem jornada de 40 horas semanais. No total, são 36 vagas para analistas e 11 para técnicos. Somente para o Distrito Federal são oferecidas cinco vagas para analistas e quatro para técnicos, além de cadastro de reserva.





As vagas estão distribuídas nos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.





Ao todo, foram contabilizadas 264.924 pessoas inscritas no concurso. Desse total, 229.169 são candidatos de ampla concorrência (37 vagas), 35.755 são candidatos negros (sete vagas) e 4.761 são pessoas com deficiência (três vagas).