Inep libera consulta ao local de prova do Enem 2023 nesta terça (24)

Locais da realização das provas do Enem 2023 são liberadas nesta terça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza nesta terça-feira (24/10) o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, cujas provas acontecem em 5 e 12 de novembro.

Candidatos poderão acessar a Página do Participante para acessar o cartão de confirmação e conferir dados como número de inscrição, local e data de prova e necessidade de atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Não é obrigatório, mas o Inep recomenda levar o cartão nos dias de prova. O acesso à página é feito por meio do sistema Gov.br. Quem esqueceu a senha pode recuperá-la por meio do caminho orientado na área de login.

Após a aplicação das provas em 5 e 12 de novembro, o gabarito será publicado em 24 de novembro, e o resultado, em 16 de janeiro do ano que vem. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h nos dois dias. As provas começam às 13h30, e terminam, no primeiro dia, às 19h, e no segundo, às 18h30.

O horário de referência é o de Brasília, então é preciso calcular a hora nos outros fusos do país.

O exame terá quatro provas objetivas —cada uma com 45 questões— e uma redação. Para levar o caderno para casa, é preciso sair nos últimos 30 minutos de prova.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens —que inclui português ou espanhol de acordo com a inscrição do candidato, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

No segundo, os candidatos fazem as de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Qual documento precisa levar?

Nos dias de provas serão aceitos documentos de identificação originais e com foto. A novidade este ano é que o Inep aceitará os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

São documentos impressos válidos:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação.

Onde acesso meu cartão de confirmação?

O cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado na página do participante.

O que levar no dia da prova?

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido (físico ou digital);

Cartão de confirmação de inscrição;

Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

Quando sairá e onde ver o gabarito?

O gabarito oficial das provas será divulgado no dia 24 de novembro na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep.

Quando sai o resultado?

O resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.

O participante também poderá ter acesso à vista de sua prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos 60 dias após a divulgação dos resultados.

O que não pode levar no dia das provas?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas: