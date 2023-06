Enem 2023: inscrições começam na próxima segunda-feira (05/06)

464

O Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro e os interessados têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil )

Correção das provas

A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep . Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na próxima segunda-feira (5). Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na Página do Participante. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho.