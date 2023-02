Resultado do Enem é antecipado para esta quinta-feira (9/2)

Resultado do Enem será antecipado para esta quinta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Sai nesta quinta-feira (9/2) o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Previsto inicialmente para terça-feira que vem (14/2), a divulgação das notas que carimbam o acesso ao ensino superior será antecipada, informou o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira.

Para acessar o resultado, basta entrar na Página do Participante e fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

A nota permite acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas.Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Inscrições

A abertura de inscrições para esses programas também deve ser antecipada com a divulgação do resultado do Enem antes do prazo. As datas não foram informadas. Inicialmente, as inscrições para o Sisu estão previstas ocorrer de 16 a 24 deste mês, com resultado no dia 28. O programa aprova estudantes para universidades públicas brasileiras.

Já o Prouni, que oferta bolsas de estudo parciais (50% das mensalidades) e integrais (100%) em instituições de ensino privadas, tem previsão de inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Os resultados serão divulgados a partir do dia 7 do mês que vem. As inscrições para o Fies, por sua vez, têm data inicial de 7 a 10 de março.