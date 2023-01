Enem será aplicado em 5 e 12 de novembro; veja o período de inscrição

UNI-BH, unidade Buritis: candidatos entram para a prova no Enem de 2022 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









Segundo o Diário Oficial da União, o Enem 2023 poderá ter suas datas alteradas a critério do Inep em “decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas”.

Já de acordo com o Inep, o edital com as datas de todas as etapas de realização do exame será publicado posteriormente.





Anote aí

Data inicial da inscrição: 08/05/2023

08/05/2023 Data final da inscrição: 19/05//2023

19/05//2023 Aplicação do exame: 05 e 12/11/2023

05 e 12/11/2023 Divulgação do gabarito: em 24/11//2023

em 24/11//2023 Divulgação dos resultados: em 16/01/2024

O Inep liberou ainda o cronograma do exame para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). As provas serão nos dias 12 e 13 de dezembro e as inscrições de 9 a 27 de outubro. O resultado também será em 16 de janeiro de 2024. Os candidatos farão as provas dentro das unidades prisionais ou socioeducativas.





Confira



Data inicial da inscrição: 09/10/2023;

09/10/2023; Data final da inscrição: 27/10/2023.

27/10/2023. Aplicação do exame: 12 e 13/12/2023.

12 e 13/12/2023. Divulgação do gabarito: 27/12/2023.

27/12/2023. Divulgação dos resultados: 16/01/2024

