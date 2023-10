Uemg abre registros para Vestibular 2024 com mais de 4 mil vagas

Serão 48 questões objetivas sobre os conteúdos das disciplinas correntes do ensino médio e uma questão de redação (foto: Pexels/Reprodução)

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) abre, na segunda-feira (30/10), as inscrições para o vestibular da instituição, com 4.595 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação. O prazo para inscrições gerais termina em 28/11.