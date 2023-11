Gerenciando a "Outubrite": um guia completo para você enfrentar a tensão

462

*Conteúdo produzido por Flávio de Castro

A ansiedade pela proximidade dos vestibulares é um problema que deve ser combatido (foto: Freepik)

À medida que outubro termina, uma crescente tensão toma conta dos estudantes que estão prestes a enfrentar o Enem e outros vestibulares. Este fenômeno, conhecido como “Outubrite”, é caracterizado por um aumento de sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia e até mesmo gastrite. Como então os vestibulandos podem enfrentar esse período crítico de forma eficaz? Aqui vão algumas sugestões.

Estratégias de enfrentamento

1. Planejamento

É sempre bom lembrar de pesquisar o local da prova em aplicativos de navegação para considerar o tempo de deslocamento até lá. Pesquise as linhas e os horários de ônibus, o preço médio das corridas dos carros de aplicativo ou táxi e as melhores rotas. Não deixe de considerar as complicações do trânsito em dias de prova para evitar atrasos.

2. Foco no futuro

Deixe para trás qualquer arrependimento sobre o que poderia ter sido feito e canalize sua energia para os desafios futuros. Criar um cronograma de revisão é crucial, especialmente quando o tempo é um recurso valioso. Procure se certificar dos temas mais recorrentes e privilegie as matérias que você ainda tem dúvidas ou dificuldade. Estabeleça um cronograma de revisão, variando entre leitura da teoria, resolução de exercícios, elaboração de resumos e produção de temas.

3. Equilíbrio emocional e físico

É natural sentir-se esgotado após meses de preparação intensa. Para evitar a queda de rendimento, mantenha uma rotina equilibrada que inclua tanto o estudo quanto o descanso e o lazer. Priorize um sono adequado e atividades que o ajudem a relaxar nos fins de semana. Vá ao cinema, jogue videogame, leia um bom livro, assista um documentário, ande de bicicleta, faça ginástica, desenhe, ouça música, enfim, tire alguns momentos para se distrair e relaxar.

Evitando armadilhas emocionais

Um erro comum nesse período é entrar em um ciclo de comparação com colegas, o que só aumenta o stress. Em vez disso, foque em seu próprio progresso. Faça um balanço de suas melhorias e aprendizados ao longo do ano para reforçar a autoconfiança. Você chegou em outubro após ter assistido dezenas de aulas, feito vários simulados e incontáveis exercícios. Reveja seus cadernos e anotações e perceba que você construiu ao longo do ano um vasto repertório de memórias, conhecimentos, fórmulas e eventos.

Rede de apoio

Os professores e equipe pedagógica do colégio e pré-vestibular Determinante sempre presentes para dar apoio aos seus alunos (foto: Divulgação)

Mesmo após a implementação dessas estratégias, a Outubrite pode ainda apresentar sintomas persistentes. Se isso ocorrer, não hesite em buscar apoio de familiares, amigos, coordenadores e professores. Um suporte emocional bem estruturado pode ser a chave para enfrentar essa fase desafiadora. Lembre-se: ninguém é alguém sem ninguém. Compartilhe seus sentimentos, troque impressões e fale sobre os seus anseios e desejos: desabafe com alguém de sua confiança. Certamente esse processo de elaboração do que está sentindo pode te ajudar a se entender e a se comportar melhor. Escreva uma carta ou converse por chamada de vídeo com um(a) amigo(a) distante. Você também pode fazer um diário para registrar suas vivências e impressões acerca desses dias de expectativa.

Em resumo, uma gestão eficaz da “Outubrite” envolve um misto de planejamento acadêmico, autoconhecimento e apoio emocional. Seguindo essas diretrizes, você estará mais bem preparado para enfrentar as provas com equilíbrio e foco. Embora a prova começa no primeiro fim de semana de novembro, a forma de “atravessar” o mês de outubro pode fazer a diferença no seu desempenho.

Prepare-se para o Enem sem sair de casa com o Pré-Vestibular Determinante

Atendimento individual com os fundadores do Grupo Determinante para que você possa desenvolver suas habilidades ao máximo (foto: Divulgação)

O Determinante é um colégio e pré-vestibular de renome que carrega um histórico rico em aprovações. Com foco no desenvolvimento dos alunos, a instituição investe nos melhores profissionais e no material didático mais atualizado do país.





Além das aulas presenciais, é possível também optar pela plataforma de aulas e recursos on-line, com a metodologia de ensino ideal para quem deseja passar no Enem e Vestibulares de maneira tranquila.

Victoria, aprovada em 1º lugar na UFMG no curso de Sistemas da Informação estudou no curso Det Online (foto: Divulgação)





O 1º lugar em medicina na UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais agora está disponível para todo o país. Acesse o site e conheça!





-------

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.